Rıza Çalımbay'ın gözü Lugano maçında

Çalkantılı bir süreç geçiren Beşiktaş'ta yönetim, Rıza Çalımbay ile şimdilik devam kararı aldı. Çalımbay'ın ise Lugano maçındaki olası bir kötü sonuç sonrası görevi bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'ın gözü Lugano maçında
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13 Aralık 2023 11:07
Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi ve yeni yönetimin göreve gelmesi sonrası oluşan olumlu hava, 3-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle yerini yine kara bulutlara bıraktı. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı gündeme geldi.

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin şu an için deneyimli hoca ile yollarını ayırmak istemediği öğrenildi. Ancak; Rıza Çalımbay'ın ise yarın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynanacak karşılaşmada da kötü gidişatın devam etmesi halinde yönetimin önünü açmak için görevden ayrılabileceği öne sürüldü.

Kulübün efsanelerinden biri olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başında şu ana kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Konferans Ligi olmak üzere toplam 5 maça çıktı. Çalımbay, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet elde etti. 

 

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