Rıza Çalımbay'ın en büyük kozu kaptanları

Yeni sezon öncesinde kırmızı-beyazlı takımda takım kaptanları kadroya yer almaya devam edecek.

, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'ın en büyük kozu kaptanları
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01 Temmuz 2021 12:35
Süper Lig'de yeni sezonun ilk kamp dönemini geçirmeye hazırlanan Sivasspor'da, takım kaptanları yeni sezon kadrosunda yer alacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte takım kaptanları Ziya Erdal, Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi yeni sezon kadrosunda yer alıyor.

Bugün başlayacak yeni sezon hazırlıklarında yer alacak 3 deneyimli ismin yeni sezonda başta kaptanlık görevleri olmak üzere kişisel ve takım performanslarının yüksek olması bekleniyor.

İki sezondur başarılı performanslar ortaya koyan 3'lüden yeni sezonda teknik direktör Rıza Çalımbay'ın beklentileri yüksek. [Sivas Memleket]


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