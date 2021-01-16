Rıza Çalımbay: "İki transfer kesin gerekiyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'İki transfer kesin gerekiyor'
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16 Ocak 2021 18:57
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Çalımbay, "İki takımı da tebrik ediyorum, bu saha şartlarında iki takım da mükemmel mücadele etti. Bizim buradan mutlaka puanla çıkmamız gerekiyordu, onu da gerçekleştirdik. Saha şartları güzel futbolu engelledi ama buna rağmen mükemmel bir mücadele oldu. Takımımı mükemmel şekilde mücadele ettiği için tebrik ediyorum. Golü yedikten sonra hemen bulmamız avantajdı. Maçın hakkı beraberlikti." dedi.

Transfer için de konuşan tecrübeli hoca, "10 numara kesin almamız gerekiyor, bir tane de kanat oyuncusu düşünüyoruz. Onları alınca alternatifli bir kadro olacak. Barış ve Yasin gitmek istedi, Yasin'e teşekkür ettik, gönderdik." diye konuştu.



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