Rıza Çalımbay için Beşiktaş açıklaması

Sivasspor'dan Beşiktaş ve Rıza Çalımbay iddiaları hakkında açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıza Çalımbay için Beşiktaş açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2021 21:22
Beşiktaş'ın adının Rıza Çalımbay ile anılmasının ardından açıklamalar geldi.

Rıza Çalımbay konuyla ilgili açıklamasında "Şunu söyleyebilirim, ben Beşiktaş ile hiçbir görüşme yapmadım. Öyle bir şey gelirse zaten Sivasspor Yönetimi ile görüşürüm. Ondan sonra ona göre konuşulur. Şu anda öyle bir şey yok."

Başkan Mecnun Otyakmaz, Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın mukavelesinde "Beşiktaş'a giderse serbest kalır" şeklinde bir madde olup olmadığı yönündeki soruya ise "Öyle bir mukavele yok ama Rıza hocanın Beşiktaş için çok özel olduğunu biliyoruz. Böyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardım olacağımın sözünü verdim. Herhangi bir yazılı söz yok ama bizim sözümüz söz. Eğer öyle bir şey olursa kolaylık sağlar, yardımcı oluruz. Ama böyle şartlarda kendi memleketinin takımını bırakıp gideceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.