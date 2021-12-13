Rıza Çalımbay için Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın adının Rıza Çalımbay ile anılmasının ardından açıklamalar geldi.



Rıza Çalımbay konuyla ilgili açıklamasında "Şunu söyleyebilirim, ben Beşiktaş ile hiçbir görüşme yapmadım. Öyle bir şey gelirse zaten Sivasspor Yönetimi ile görüşürüm. Ondan sonra ona göre konuşulur. Şu anda öyle bir şey yok."



Başkan Mecnun Otyakmaz, Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın mukavelesinde "Beşiktaş'a giderse serbest kalır" şeklinde bir madde olup olmadığı yönündeki soruya ise "Öyle bir mukavele yok ama Rıza hocanın Beşiktaş için çok özel olduğunu biliyoruz. Böyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardım olacağımın sözünü verdim. Herhangi bir yazılı söz yok ama bizim sözümüz söz. Eğer öyle bir şey olursa kolaylık sağlar, yardımcı oluruz. Ama böyle şartlarda kendi memleketinin takımını bırakıp gideceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.





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