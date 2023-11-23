Rıza Çalımbay'ı bekleyen zor karar: Kanat krizi!

Samsunspor deplasmanı öncesi Ante Rebic'in cezalı, Milot Rashica'nın sakat olması teknik heyeti düşündürüyor. Hırvat oyuncunun yokluğunda Muleka'ya forma vermeyi planlayan Rıza Çalımbay'ın sağ kanatta ise Chamberlain, Onur veya Tayfur'u görevlendirmesi bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıza Çalımbay'ı bekleyen zor karar: Kanat krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2023 10:49
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan Beşiktaş 20 günlük süreçte birbirinden kritik üç maça çıkacak. Kartal ilk sınavını pazar günü Yılport Samsunspor deplasmanında verecek.

RIZA ÇALIMBAY'I BEKLEYEN ZOR KARAR

Siyah-beyazlı takımdaki mesaisine Rams Başakşehir galibiyetiyle başlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Samsun'dan da üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ancak kritik sınav öncesi kanatlarda yaşanan sıkıntı Çalımbay'ı bir hayli düşündürüyor.

Rams Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ante Rebic, Samsun'da takımdaki yerini alamayacak. Kosova Milli Takımı kampında sakatlanan ve sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem belirlenen Milot Rashica da kritik müsabakada forma giyemeyecek.

KANATTA YENİ FORMÜL ARANIYOR

Teknik patron Rıza Çalımbay son dönemin en formda isimleri Rebic ve Rashica'nın Samsunspor maçını kaçıracak olmaları nedeniyle formül arıyor. Rashica'nın yerine sağ kanatta kimin forma giyeceği ise belirsizliğini koruyor. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'dan Samsun'da yararlanamayacak olan Rıza Çalımbay sağ kulvarda Oxlade Chamberlain, Onur Bulut veya Tayfur Bingöl'e şans tanıyacak. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery