Rıza Çalımbay: 'Her türlü riski göze alacağız'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, her türlü riski göze alarak tur atlamaya çalışacaklarını söyledi.



Maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, Avrupa'nın en iyi takımlarından birisiyle oynayacaklarını ve bunun farkında olduklarını ifade etti.



İlk maçın kolay geçmediğini anımsatan Çalımbay, "Maçın ilk yarısı bitti burada ikinci yarısı başlayacak. Tabii ki burada daha farklı oynamamız gerekiyor. Her türlü riski de göze almamız gerekiyor. Herkesin oradaki maçın çok çok üzerine çıkıp oynaması gerekiyor." dedi.



Çalımbay, kadroda değişiklik yapacağını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Her türlü riske gireceğiz. Çünkü bu maç bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Onun için herkesin iki kat daha konsantre olması ve mücadele etmesi gerekiyor. Bunların hepsini de yapacağız, her türlü riske gireceğiz. En büyük destekçimiz de taraftarımız olacak. Onların da desteğiyle, takımıma güveniyorum ve çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum."



- "Önemli olan maçı kazanmak"



Takımda sakat futbolcu olmadığını, maç eksiği olan futbolcuların bulunduğunu aktaran Çalımbay, "Özellikle yeni transfer arkadaşlarımız tam hazır değil. Bu bizim için çok büyük dezavantaj oluyor ama kim oynarsa oynasın, önemli olan maçı kazanmak. Herkesin de maçın başından sonuna kadar iyi konsantre olup, mücadele ederek oynaması gerekiyor." diye konuştu.



Çalımbay, kazanmak için oynayacaklarının altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Sahaya kim çıkıyorsa ilk maçtan daha fazla performans göstermesi şart. İlk maçın skoru önemli değil, önemli olan maça iyi başlamak. Ne kadar erken gol bulursak o kadar iyi. Takımımın pozisyonlara gireceğine inanıyorum. Son oynadığımız lig maçında bir sürü pozisyona girdik, son paslara dikkat etmedik. Takımımın pozisyona girmeme ihtimali yok, kesinlikle pozisyona gireceğiz. Önemli olan onları değerlendirmek, onları değerlendirirsek maç çok farklı yerlere gelir. Taraftarımızın destek vermesi gerekiyor. Sivas futbol kenti, yıllardan beri Türkiye liginde çok güzel şeyler yapan bir takım. Onun için taraftarımızın mutlaka bizi desteklemesi gerekiyor."



- "Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız"



Orta saha oyuncusu Max Gradel ise önemli ve zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, çok yönlü bir maç olacak. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu alıp ona göre oynaması lazım. Gerçekten elimizden gelenin en iyisini vereceğiz." ifadesini kullandı.



Takım oyunu oynayarak kazanmak istediklerini belirten Gradel, "Bence en önemli şey takımdır, takım oyunudur. Takım olarak iyi performans yaptığınız zaman iyi sonuçlar alırsınız. Her oyuncu skor ve asist yapmak ister ve takımına en büyük katkıyı sağlamak ister. O yüzden en önemli şey taraftarımızın isteğini vermek ve gruplara katılabilmek." dedi.



Sivasspor-Malmö maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak, müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.





