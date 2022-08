Rıza Çalımbay: 'Hemen elenmek istemiyoruz'

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren dahil olacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu kulvarda ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.



Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde zor bir fikstürleri olduğunu aktardı.



Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını temenni eden ve çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:



"Hem Bolu hem de Avusturya kampını çok iyi şekilde tamamladık. Oynadığımız hazırlık maçlarında da gayet iyiydik. Şu an en büyük sıkıntımız transfer. Bizden giden 9 oyuncunun yerini doldurmamız gerekiyor. Fazla oyuncu istemiyoruz, giden arkadaşların yerini doldursak yeter. Bunu bir an önce yapmamız lazım. Baktığımız zaman çok zor bir fikstürümüz var. UEFA Avrupa Ligi maçlarımız var. Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Onlara karşı hem oynadım hem de antrenör olarak sahaya çıktım. Elediğimiz maçlar da var. İyi bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Geçen sezonu mükemmel şekilde bitirdik. Avrupa'dan hemen elenip gelmek istemiyoruz. Orada ilerlemek istiyoruz."



Ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacaklarını hatırlatan ve taraftarlarını tribüne davet eden Çalımbay, "Taraftarımız ile oyuncularımız bütünleşirse, bu maçı da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Bitirmemiz de gerekiyor. Ardından dört zor maçımız var. Bu maçları iyi şekilde geçmemiz için yeni arkadaşların bize katılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





