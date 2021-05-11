Rıza Çalımbay: 'Hedefimiz için Fenerbahçe'yi yenmeliydik'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI



"Herkesin bir hedefi var, bizim de var. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız vardı. Zor olacağını biliyorduk. Kaliteli bir rakibimiz vardı. Pozisyonlar bulduk, mücadele ettik. Gerçekten iyi bir takım Fenerbahçe. Oyuncuları mükemmel oyuncular. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncuları var. Benim oyuncularım 18 maçtır mükemmel oynuyor. Deplasmanda bir takım nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynadık. O kadar da eksiğimiz vardı. Oynayanlar iyi oynar dedik. Kendimizi ve gücümüzü biliyoruz. İyi bir galibiyet aldık."



"Avrupa kupalarına gittik. Avrupa'da ve ligde büyük problemler olmuş. Mesela Başakşehir bizim 5-10 katımız bütçeye sahip ama onlar da çok sıkıntı yaşadı. Bizim sıkıntımız pandemi. 13-14 kişi sahaya çıktığımız oldu. O zaman benim esas üzüldüğüm, çok çatlak sesler çıktı Sivas'ta. Biz bunlara aldırmadık, işimize baktık. Takımıma güveniyordum. Avrupa'dan sonra antrenmanlara başladık. Sakatlar, hastalar döndü. Çok iyi duruma geldik. Bizim buradan sıyrılmamız lazım dedim onlara. 10-14 hafta önce zor pozisyondaydık. Çok sıkıntı yaşayacak takımlardan biri dediler Sivas'a. Herkes kapasitesinin üstüne çıkacaktı. İçeride dışarıda böyle oldu. Ben hem içeride hem dışarıda galibiyet için oynarım. Bugün de aynı şekilde oldu. Yenilebilirdik de. Biz yolumuzdan sapmadık. Kafamızdakini yaptık. Isaac bugün ilk defa sağ bek oynadı. Ahmet sakatlanınca oynadı mesela. Mutluyuz. 18 maçlık seri ayrı. Zor durumdan buralara geldiğimiz için mutluyuz. Başta futbolcularımızı ve bize her türlü desteği veren yönetimimize teşekkürler."



