Rıza Çalımbay: 'Hava şartları o kadar etkilemedi'

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 1-1 sona eren Trabzonspor mücadelesi sonrası konuştu.



Çalımbay, "İki taraf için de aynıydı saha şartları. Sivas eski Sivas değil. Kısa bir süre yağdı, ondan sonra saha oynanmayacak kadar kötü değildi. Zaman zaman çizgiler düzeltildi ve hakem müdahale etti. Mevsimden etkilenecek bir şey yoktu. Maçtaki tek amacımız kazanmaktı. Eksiklerimiz konuşuluyordu, biz çok üzerinde durmadık. Bizim bu maçta en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu. 7 tane yerli ile oynadık. Toplamda ise 14 tane yerli ile sahaya çıktık. Yeni o oynayan arkadaşımız Özkan da çok iyi oynadı. Zamanla daha iyi oynayacaktır." ifadelerini kullandı.



Ligde son dönemde çıkışa geçtikleri hatırlatılan tecrübeli teknik adam, "Avrupa kupalarına katıldık. Sezonu erken açtık. Ondan sonra sakatlarımız da oldu lig ve Avrupa'da. İstediğimiz şekilde başlayamadık. Trabzonspor'un geniş bir kadrosu var ve istediği oyuncuları da alabiliyor. Biz bir iki sakatlık yaşayınca sıkıntı yaşıyoruz. İki senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki bizim de eksiklerimiz var. Bize de mutlaka transfer lazım" şeklinde konuştu.





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