Rıza Çalımbay: 'Hakemler erken başladı'

Süper Lig'in ikincihaftasındadeplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin başlarının her takım için biraz sıkıntılı geçebileceğini söyledi.



Maçın hakemi Mert Güzenge'nin Adana Demirspor'un ilk golü olan kendi oyuncuları Robin Yalçın'ın da konu olduğu VAR pozisyonunda büyük hata yaptığını öne süren Çalımbay, "Yani erken başladı hakem arkadaşlarımız. Yani biraz daha dikkat etmeleri gerekiyordu." dedi.



Çalımbay, şunları söyledi:



"Zaten ondan sonra bizim takımımızda yaptığımız transferlerin şu anda hiçbir tanesi hazır değil. Yani daha da tam yapamadık zaten ihtiyacımız olanları da yapamadık. Daha tam değil. Ligin ikinci maçı. Ama bizim şimdi çok işimiz var. 3 gün sonra Malmö'ye gideceğiz. Malmö'de maç oynayacağız. Geleceğiz Alanya'da oynayacağız. Sonra tekrar Malmö ile oynayacağız. Sonra Beşiktaş'ta oynayacağız. Sürekli bir maç oynayacağız. Onun için bizim mutlaka transferleri yapıp ve de şu oynadığımız temponun da biraz üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunu da başaracağız. Yani başaracak güçte bir takımız. Ama maalesef sezon başı olduğunda böyle sıkıntılı şeyler de yaşanacak zaman zaman."





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