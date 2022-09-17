Rıza Çalımbay: 'Hak ederek galibiyet aldık'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, CFR Cluj karşısında önemli bir galibiyet ve 3 puan aldıkları maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.



Çalımbay, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.



İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR Cluj ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçı değerlendiren Çalımbay, deplasmanda iyi mücadele ortaya koyduklarını vurguladı.



Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Cluj, Avrupa kupalarında 10 maçtır yenilmiyordu. Biz maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Oyun disiplinimizi hiç bozmadan özellikle ikinci yarı çok güzel pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Önemli olan galibiyetti ve 3 puandı. Onu da hak ederek aldık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele eden bir takımımız vardı. Mücadelenin dışında tabii ki atak da yaptık. Çok iyi defans da yaptık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Girdiğimiz güzel, net pozisyonlar vardı, onları iyi değerlendirebilirdik. Onun dışında her şey gayet iyiydi."



Spor Toto Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile yapacakları maçın önemine değinen Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:



"Mutlaka bu maçı burada iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra milli maç arası bizim için de çok büyük bir şans oldu. Çünkü bizde hala hazır olmayan arkadaşlarımız var, geç gelenler oldu, maç eksiği olan arkadaşlarımız var. Onları da iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Antrenmanlarımızı çok iyi bir şekilde yapacağız. Eksiklerimizi gördük. Oyuncuların eksiklerini biliyoruz. Onları tamamlayıp ondan sonra da lige yeniden başlıyormuş gibi Hatayspor maçıyla da maçlarımıza başlayacağız. MKE Ankaragücü maçı iki takım açısından da önemli, taraftar olmaması bizim için bir avantaj çünkü Ankaragücü tarafları gerçekten takımına çok sahip çıkan ve çok büyük destek veren taraftarlardan biri. Bu, bizim için iyi bir avantaj olacak. Kadroda olmayan ve sakatlığı geçen arkadaşlarımız da katıldı aramıza. Tek amacımız mutlaka MKE Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmek."



