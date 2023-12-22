Rıza Çalımbay: "Gedson sözlerim yanlış anlaşıldı"

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay, basın toplantısında Gedson Fernandes sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Gedson sözlerim yanlış anlaşıldı'
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22 Aralık 2023 14:05
Son güncelleme 22 Aralık 2023 14:06
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay, basın toplantısında konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Gedson ile ilgili Alanya maçı sonrası yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyledi.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Maçtan önce doktor 'Gedson oynayabilir' dedi. Bende Gedson'u çağırdım ve durumunu sordum. 'Bundan önce 3 kere sakat oynadım, yine tekrarladı. Bu kez oynamam' dedi. Sonra Samet ağabeye durumu anlattım ve 'İsterseniz siz konuşun' diye aktardım. Aynılarını ona da söyledi. Yeniden sakatlanmaktan korktu. Sözlerim yanlış anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

GEDSON İLE İLGİLİ MAÇ SONU SÖZLERİ

Alanyaspor maçı sonrası Rıza Çalımbay Gedson ile ilgili, "Gedson oynayabilirdi mesela, oynayabilirdi. Ayağı o kadar önemli değildi, oynayabilirdi." açıklamasını yaptı.

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