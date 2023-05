Rıza Çalımbay, Galatasaray maçını unutamıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay, her sezon hakem hatalarına maruz kalan bir takım olduklarını savundu.



Çalımbay, ligde kalan haftalarda birçok takımın kritik maçlar oynayacağını belirtti.



Ligin üstündeki ve altındaki takımların telafisi olmayan maçlara çıkacağını vurgulayan Çalımbay, "Biz de telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Onun için de maçlara iyi hazırlanmamız, iyi oynamamız ve konsantre olmamız gerekiyor." dedi.



Kırmızı-beyazlı ekibi kalan haftalarda ligde ve kupada zorlu maçların beklediğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Galatasaray'la ligde, Fenerbahçe'yle kupada arka arkaya oynayacağız. Kasımpaşaspor, Konyaspor ve Kayserispor'la maçlarımız var. Zor maçlarımız var ve bunun farkındayız." diye konuştu.



Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan hafta HangiKredi Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldukları maçta hayal kırıklığı yaşadığını dile getirerek, "Maça hazır şekilde gittik. Herkesin kafası oradaydı. Herkes o maçı aldığımız zaman büyük ihtimalle sorun yaşamayacağımızı biliyordu ama maalesef beklediğimizin dışında oyun oynadık. Arkadaşlarımız saha içerisinde yapmaması gereken işleri yaptı." ifadelerini kullandı.



Mustapha Yatabare'nin kırmızı kart görmesinin maçın kaderini değiştirdiğini belirten Çalımbay, yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.



"Her sene 6-7 puanımız gidiyor"



Çalımbay, Sivasspor'da 4. sezonunu geçirdiğini, her sezon hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Hakem hatalarından her sene 6-7 puanımız gidiyor. Bu sene de öyle. Golümüzü bile saymadılar, iptal nedenini bulamadılar. Bizim puanımız geçti gitti ve hiç kimse üstünde durmadı. Bir kere taraftar ve yönetimin mutlaka takıma sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bunlar her zaman başımıza geliyor. Bundan önce de yapıldı. 10 maç cezası olan oyuncunun cezasını bitiriyorlar ve bize karşı oynuyor, 2 gol atıyor. Onun için burada böyle şeyleri çok yaşadık. Sivas gerek deplasmana gelen oyuncular gerekse takımlar için güzel bir yer. Hakem ve oyuncu arkadaşlarımız kötü bir şekilde Sivas'tan ayrılmıyor. İyi bir yer olduğu için hakemler için de kolay. Hata yapsalar bile bir şey olmuyor. 'Nasıl olsa Sivas, sesi de çıkmıyor' diyorlar. Eğer bize yapılanı 'Dört Büyükler'den birine yapsınlar, hakemlik hayatları biter."



Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın avantaja sahip olduğunu dile getiren Çalımbay, "En avantajlı olan lider Galatasaray. Beşiktaş'ın çok güzel bir çıkışı var. Fenerbahçe'de geçen haftaki puan kaybı biraz sıkıntı yaratır." değerlendirmesinde bulundu.





