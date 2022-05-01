Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay, "Puan için oynadık ve gerçekten iyiydik. Çok güzel bir lig maçı oldu. Mağlup duruma düştük ama oyunu bırakmadık. Golümüzü bulduk, ikinci yarı galibiyeti aldık. Galatasaray'a deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa, öyle oynadık. Bütün oyuncularım kapasitelerinin üstüne çıktı." dedi.



İstanbul'da oynamadan kazanılmayacağını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Galatasaray'a top karşı oynadık. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a kapanırsan, sonunda golü yersin. Oynamalısın, biz de onu yaptık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Galatasaray da kazanmak için oynadı." ifadelerini kullandı.



Galatasaray taraftarı hakkında da konuşan Rıza Çalımbay "Övünülecek bir şey var, Galatasaray taraftarı müthişti. Takıma çok destek verdiler. Bu taraftarın önünde kazanmak kolay değil, biz bunu başardık." şeklinde konuştu.





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