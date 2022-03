Rıza Çalımbay: 'Fenerbahçe'nin alamadığı Visca'yı Trabzonspor getirebildi'

Süper Lig'in en deneyimli isimlerinden D.G.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



EN DOĞRUSUNU AVCI YAPTI!



Abdullah Avcı, Trabzonspor'da rekora koşuyor, açık ara liderlik koltuğunda oturuyor... Bu farkı neye bağlıyorsunuz?



"Abdullah Avcı'nın rekora koşması normal. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve hatta biz Avrupa kupalarına gittik. Hem lig hem Avrupa'da aynı anda mücadele ettik. Abdullah hoca Roma'ya elendi elinde lig kaldı. Trabzonspor, bu avantajı kullandı. Maddi olarak durumları da iyi. Güzel transferler yaptılar. Her takımın en iyi oyuncusunu aldılar. Alanya'nın, Gençlerbirliği'nin en iyi isimlerini transfer ettiler. Fenerbahçe'nin alamadığı Edin Visca'yı kadrolarına kattılar. Gol atıyor, asist yapıyor. Abdullah Avcı en doğrusunu yaptı. Herkesin alternatifi bir tane değil, iki tane. Taraftarla birlikte mükemmel bir hava yakaladılar. Benim dönemimde Trabzon'da transfer istiyoruz yok, bir tane Novak'ı alabildik. Dediler bu kim? Sonra Fenerbahçe'ye gitti."



8 hafta var ama Trabzonspor için şampiyon diyebilir miyiz?



"Trabzonspor bitti artık, matematik olarak bitmemiş olabilir ama bitti."



BİZ PARAMIZIN YETTİĞİNİ ALIRIZ



Sivasspor bu sezon yarışta biraz geride kaldı. Genel bir değerlendirme yaparsanız, etkenler için neler dersiniz?



"Bu sezon sakatlıklarla çok uğraştık. Hiçbir maça ideal kadromuzla çıkamadık. 30 hafta bitti hâlâ da çıkabilmiş değiliz. Biz Sivasspor olarak istediğimiz oyuncuyu alamayız, paramızın yettiğini alırız. Visca'yı alamayız mesela onun için iyice araştırıyoruz, iyileri bulmaya çalışıyoruz. Buna rağmen de o bulduğumuz isimlerle 4 Büyükler'e karşı da rahatça oynayabiliyoruz. Bir de taraftar desteğini daha çok hissetmemiz gerek. Adana Demirspor ile oynarken tribünlerinde 32 bin kişi vardı. Bizim de tamamen doldurmamız gerek."



MESUT ÖZİL ORTAMA ALIŞAMADI



Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bıraktı. Siz de dünya futbolunun önemli isimlerine hocalık yaptınız. Yıldızları idare etmek zor mu?



"Mesut buraya, ortama, oynanan futbola alışamadı. Mesut öyle mücadele eden, top kapmak için hırs yapan bir oyuncu değil. Teknik, klas oynayan bir futbolcu. Koşmayınca burada oynayamazsın. Yıldız oyuncu iyi profesyonelse idare etmene gerek yok. Zaten yıldızsa donanımlıdır, çıkar işini yapar. Eto'o ile çalıştık. Çok iyi profesyonel hiç sorun yok ama sonra bize Nasri geldi. Baktığınız zaman o da üst düzey ama kişiliği ile bizi çok yordu. Mesela tercümana, "Ben toplantıya istersem gelirim" diyormuş. Bunu bana diyemezsin."



BIRAKIN, 8 HAFTAYI TAMAMLASIN!



Daha sezon bitmeden 23 hoca değişti. Son olarak Beşiktaş, Önder Karaveli ile yollarını ayırdı. 8 maçı tamamlayamaz mıydı?



"Bizde hoca değişimi başarıya göre olan şeyler Tam anlamıyla kendi isteğiyle istifa eden bizim maçtan sonra Altay'ın antrenörü (Serkan Özbalta) oldu. 'Bizden buraya kadar, olmayacak' dedi ve istifasını verdi. Beşiktaş'ta Önder hoca, Fenerbahçe'de İsmail hoca kendi kulüpleri olduğu için her şeyi göze alıp zor günlerde ellerini taşın altına soktular. O kadar maça çıkmış, niye gönderiyorsunuz bırakın 8 haftayı da tamamlasaydı."



Çifte kupalı Beşiktaş'tan bu duruma nasıl gelindi?



"O takımın, Trabzonspor da dahil açık ara şampiyon olacağına inanıyordum. Ne istiyorsan vardı. Ama sezonu geç açtılar, Sergen'le (Yalçın) imza süreci çok uzadı. Uzadıkça soğukluk oldu, soğukluk büyüdü araya taraftar girdi. Yanlışlık orada başladı."



Nuri Şahin, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel sahanın içindeyken kenarına geldiler? Yeni jenerasyon için ne dersiniz?



"Hocalık kolay iş değil. İlk başta bir hevesle iyi gider ama ondan sonra bir sürü şeyi öğrenmek gerek. Liderliği, takım kurmayı öğreneceksin."



EMRE, FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMELİYDİ



"Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de size yenilmese şampiyon olacaktı belki de. Başakşehir'de de iyi işler yapıyor. Biz futbolu üst düzey oynamış kişileriz. Emre de Nuri de aynı şekilde. Büyük camia baskısını, işleyişi biliyoruz. Emre ve Nuri, Avrupa'da da forma giyen isimler. Bir anda antrenör olduğun zaman elindeki takım iyiyse gidersin ama olmazsa bir yere kadar. Son haftalarda düşüş başladı zaten. Emre o kadar başarılı, bizi yense şampiyon olacak niye devam etmiyorsun. Ben bunu da anlamıyorum. Madem o şansı verdin, sonucu da iyi, o zaman devam et."





