Rıza Çalımbay: 'En az 3-4 transfer'

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde 2-0 kazandıkları Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Çalımbay, "Gönül isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım... İyi de maç oynadık. Düşüncelerimin başında gençlerin hepsini kullanmak vardı. Hepsini de kullandık. Beşiktaş'a çok şey katacak arkadaşlarımız var. Zamanla çok daha iyi olacaklar. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Bizim için de bir mutluluk oluyor" dedi.
Deneyimli teknik adam sözlerine, "Gençlerin hepsi iyi. Altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Sürekli bizlerle beraberlerdi. Böyle bir fırsat geldi. Bunların içinde yakında Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular çıkacak bizim gibi" diye devam etti.
Rıza Çalımbay, "Kalan iki maçımız var. İkisini de iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim için moral oldu bu. Bu kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz." açıklamasında bulundu.
Taraftara da mesaj gönderen siyah-beyazlı teknik adam, "Taraftarımız bizim birinci adamımız. Kimse bu kadar beklemiyordu. Beşiktaş'ın taraftarı bambaşka. Onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Aldıkları galibiyetin moral açısından çok iyi olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "İddiamız yoktu bu maça gelirken ama bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Moral açısından kazanmamız gerekiyordu. Maça disiplinli başladık ve disiplinli bir şekilde tamamladık. Bunların dışında oynattığımız genç oyuncularımız vardı. Onlar da istediğimiz şeyleri yaptılar. Onlarla da gurur duyduk. Altyapıdaki hocalarımızı da tebrik ediyoruz onları bize yetiştirdikleri için. İnşallah ilerisi daha iyi olacak, bu yeterli değil daha da iyi duruma geleceklerdir. Her açıdan iyi bir galibiyet oldu. Ligde iki maçımız var, o maçlar için de iyi bir moral oldu. Bu moralle de inşallah kalan iki maçımızı da iyi bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
"İNANIYORUM Kİ 3-4 TANESİ YILDIZ OYUNCU OLACAK"
Lugano karşısında forma giyen genç isimlerin iyi performans gösterdiğini ve sezonun geri kalanında bu oyunculara forma şansı vereceğini belirten Çalımbay, "Tabii ki genç oyuncuları göreceğiz. Bir tane maç oynatmakla olmaz. Bakıyorum da ben bu kadar genç oyuncuyu oynattığını görmedim Beşiktaş'ın hem de Avrupa kupalarında. Ben bunu göze aldım. Her şeyi göze aldım. Mağlup da olabilirdik. Hiç önemli değildi, önemli olan o arkadaşları kazanmaktı. Biz bu oyuncuları önce antrenmanlara alıyoruz. Sonrasında hazırlık maçlarında oynatıyoruz. En son Sakarya'da oynattık. İyi gördükten sonra da kendilerini alıyoruz. Mustafa 16 yaşında. Milli takım kampından aldık, geldik onu. Hem gençler hem de yetenekliler. Ben inanıyorum ki 3-4 tanesi yıldız oyuncu olacak" şeklinde konuştu.
Çalımbay, "Gönül isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım... İyi de maç oynadık. Düşüncelerimin başında gençlerin hepsini kullanmak vardı. Hepsini de kullandık. Beşiktaş'a çok şey katacak arkadaşlarımız var. Zamanla çok daha iyi olacaklar. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Bizim için de bir mutluluk oluyor" dedi.
Deneyimli teknik adam sözlerine, "Gençlerin hepsi iyi. Altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Sürekli bizlerle beraberlerdi. Böyle bir fırsat geldi. Bunların içinde yakında Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular çıkacak bizim gibi" diye devam etti.
Rıza Çalımbay, "Kalan iki maçımız var. İkisini de iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim için moral oldu bu. Bu kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz." açıklamasında bulundu.
Taraftara da mesaj gönderen siyah-beyazlı teknik adam, "Taraftarımız bizim birinci adamımız. Kimse bu kadar beklemiyordu. Beşiktaş'ın taraftarı bambaşka. Onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Aldıkları galibiyetin moral açısından çok iyi olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "İddiamız yoktu bu maça gelirken ama bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Moral açısından kazanmamız gerekiyordu. Maça disiplinli başladık ve disiplinli bir şekilde tamamladık. Bunların dışında oynattığımız genç oyuncularımız vardı. Onlar da istediğimiz şeyleri yaptılar. Onlarla da gurur duyduk. Altyapıdaki hocalarımızı da tebrik ediyoruz onları bize yetiştirdikleri için. İnşallah ilerisi daha iyi olacak, bu yeterli değil daha da iyi duruma geleceklerdir. Her açıdan iyi bir galibiyet oldu. Ligde iki maçımız var, o maçlar için de iyi bir moral oldu. Bu moralle de inşallah kalan iki maçımızı da iyi bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
"İNANIYORUM Kİ 3-4 TANESİ YILDIZ OYUNCU OLACAK"
Lugano karşısında forma giyen genç isimlerin iyi performans gösterdiğini ve sezonun geri kalanında bu oyunculara forma şansı vereceğini belirten Çalımbay, "Tabii ki genç oyuncuları göreceğiz. Bir tane maç oynatmakla olmaz. Bakıyorum da ben bu kadar genç oyuncuyu oynattığını görmedim Beşiktaş'ın hem de Avrupa kupalarında. Ben bunu göze aldım. Her şeyi göze aldım. Mağlup da olabilirdik. Hiç önemli değildi, önemli olan o arkadaşları kazanmaktı. Biz bu oyuncuları önce antrenmanlara alıyoruz. Sonrasında hazırlık maçlarında oynatıyoruz. En son Sakarya'da oynattık. İyi gördükten sonra da kendilerini alıyoruz. Mustafa 16 yaşında. Milli takım kampından aldık, geldik onu. Hem gençler hem de yetenekliler. Ben inanıyorum ki 3-4 tanesi yıldız oyuncu olacak" şeklinde konuştu.
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