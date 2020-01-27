Rıza Çalımbay: 'Eksiklerimiz olunca sıkıntı yaşıyoruz'

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçındaile kendi evinde 1-1 berabere kalan liderteknik direktör, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Takım içi eksiklerin kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Çalımbay, "Her zaman istediğin oyunu oynayamayabilirsin. Benim sezon başından beri tek korkum eksik arkdaşlarımızın olması. Çünkü dar bir kadaromuz var. İlk yarı Rizespor çok iyi kontrol etti bizi ona rağmen 2-3 tane net pozisyon yakaladık. İlk yarı istediğimiz oyun olmadı, en büyük nedeni de rakip. Golü yemeyi beklemiyorduk. Beklemediğimiz anda oldu, görmedik bile. İkinci yarıda ise oyuncularımızın yerini değiştirdik. 5 eksiğimiz vardı bugün bizim. Diğer takımlar için fark etmese bile bizim için büyük eksikler oluyor bunlar. Sonradan girip oyunu değiştiren arkadaşlarımız var tabii ki ama tam kadro olduğumuz zaman maçlarda daha iyi oluyoruz. Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler, inanılmaz mücadele ettiler. Daha çok maçımız var. Antep var, Başakşehir var, Trabzonspor var... Belki bir iki transfer yapacağız. Gelecek ardakaşlarımız gelince daha da iyi oynayacağız. Son 25-30 dakika mükemmel oynadık. Bizim oynamamız gereken oyun bu." dedi.Yatabare'nin kendi mevkisinde oynamadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Yatabare kanat oyuncusu değil. Ancak bugün eksiklerimiz yüzünden kanat oynamak zorunda kaldı. Yasin'i aldık ama daha hazır değil. 2-3 hafta sonra bambaşka bir Yasin görebiliriz. Eksiklerimiz olunca sıkıntı yaşıyoruz. Bizim böyle 2 tane eksik oynadığımız maç var birisi Gençlerbirliği, birisi bu maç. O maçta da 90+'larda gol attık yine." ifadelerini kullandı.