Rıza Çalımbay'dan uyarı: ''Şansa bırakmamalıyız''

Beşiktaş'ta antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 3 çok kritik maça çıkacaklarını söyledi. "Samsun ve Ankaragücü ile deplasmanda, F.Bahçe ile evimizde oynayacağız'' diyen Çalımbay, ''Üst üste çok zor maçlarımız var, işimizi kesinlikle şansa bırakmamalıyız" şeklinde konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan uyarı: ''Şansa bırakmamalıyız''
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18 Kasım 2023 11:07
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Rıza Çalımbay, milli aranın hemen ardından zorlu bir maç periyoduna gireceklerini ifade etti.

''ŞANSA BIRAKMAMALIYIZ''

Tecrübeli çalıştırıcı, "Antrenmanlar gayet iyi geçiyor. Sakat oyuncularımız da katılınca her şey daha iyi olacak. Samsun ve Ankaragücü ile deplasmanda, Fenerbahçe ile evimizde oynayacağız. Üst üste çok zor maçlarımız var. Her şeye çok iyi hazır olmalıyız. Oynadığımız oyunun üstüne koymalıyız. İşimizi kesinlikle şansa bırakmamalıyız" dedi.

''HUZURA İHTİYAÇLARI VAR''

Çalımbay şöyle devam etti: "Oyuncu arkadaşların istekleri vardır, daha önceki gerginlik de bundan dolayı yaşanmıştır. Her şey olabilir. Onların isteklerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Ama ne yapacaksak da takımın menfaatine göre yapacağız. Onların istekleriyle her şey olmaz. Onların huzura ihtiyacı vardır. Biz de kabul ettik. İyi ki de kabul etmişiz. Pazar günü hazırlık maçımız var Sakaryaspor ile. İkinci maçımız vardı ama hem sakatlıklar, hem de milli takıma giden oyuncular sebebiyle iptal ettik.'' 



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