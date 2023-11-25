Rıza Çalımbay'dan uyarı: ''Bahane üretmeyeceğiz''

Beşiktaş'ın hocası Rıza Çalımbay, öğrencileriyle konuştu. Seçim atmosferinin takımı etkilememesi gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam hedefi de açıkladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan uyarı: ''Bahane üretmeyeceğiz''
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25 Kasım 2023 09:31
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularla birlikte ufak bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüpteki seçim sürecinin, kesinlikle takım içerisine yansımaması gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, tek odak noktalarının önlerindeki maçlar olması gerektiğini söyledi.

'Galibiyetle devam etmek istiyoruz''

Ayrıca takımın yeniden zirveye oynayabileceğine inandığını belirten Çalımbay, tüm eksiklere rağmen kaliteli bir kadroya sahip olduklarının altını çizdi. Çalımbay'ın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: ''Bizim işimiz gücümüz sahada. Galibiyet ile başladık. Öyle devam etmek istiyoruz. Seçim bittikten sonra devam ederiz ya da git derlerse gideriz.''

''Bahane üretmeyeceğiz''

Sözlerine devam eden Çalımbay, ''Hiç sorun değil. Burası bizim yuvamız. Samsun zorlu deplasman. Ligde kolay maç yok. Her maçı ayrı düşünüyoruz. Tek tek kazanıp zirveye doğru çıkacağız. Eksikler mevcut. Sakatlıktan dönenler oldu. Biz bahane üretmiyoruz. Beşiktaş kadrosunda bulunan her oyuncu benim gözümde aynı ve değerli. Görev alan herkes en iyi şekilde oynayıp katkıda bulunacaktır.'' şeklinde konuştu. 



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