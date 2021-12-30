Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi için transfer açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi ve Trabzonspor iddiaları üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA
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Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi için transfer açıklaması
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30 Aralık 2021 22:00
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin adının Trabzonspor ile geçmesine değindi.

Bir basın mensubunun savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin adının Trabzonspor ile anılmasını sorması üzerine Çalımbay, "Bizim oyuncuya ihtiyacımız varken, oyuncu kolay kolay verilmez. Onlar tabii ki kulübümüzle görüşür ve anlaşırsa bilemiyoruz. Ama şu anda böyle bir şey yok, sadece var olarak konuşuluyor. Ama asıl bizim ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.


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