Rıza Çalımbay'dan Samet Ababa'ya: ''Çürümüşlük olamaz!''

Son olarak Beşiktaş 'ı çalıştıran ve şu an boşta olan teknik direktör Rıza Çalımbay gündeme dair Rasyospor'a açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ta Santos'un ayrılığı ilgili yorum yapmak istemediğini ve bu konulara girmeyeceğini belirten Rıza Çalımbay, Samet Aybaba'nınsözüyle ilgili olarak ise,diye konuştu.Beşiktaş teknik direktörüyken Semih Kılıçsoy'a hemen şans verdiklerini ve Lugano maçında oynattıkarını hatırlatan Çalımbay, "Her an oyunun kaderini değiştirebilecek bir futbolcu. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Şu anda milli takıma çok faydalı olabilir. 16 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu da şans bulmalı. Özellikli bir santrfor. Serdar Topraktepe onu çok iyi tanıyor. Şans bulursa çok iyi futbolcu olur" dedi.Teklifler aldığını belirten Çalımbay, "Azerbaycan ve İran'dan teklif geldi. Ancak İran ile İsrail arasında savaş durumu ortaya çıktı. Kabul etmedim. Bir de ailemizde bir sağlık sorunu vardı. O nedenle gitmek istemedim. Ama hayırlısı olsun. Sezona hırslı başlayacağız. Nasıl Sivas'ta ve diğer takımlarda başarılı olduysak yine aynısını yapmak için başlayacağız" dedi.Şampiyonluk yarışına değinen Çalımbay, "Şampiyonluk yarışı ortada gidiyor. Galatasaray takımı 2 sezondur çok istikrarlı gidiyor. Fenerbahçe şampiyonluğa daha çok ihtiyacı olan taraf, çok hırslılar. Bence şampiyon son hafta belli olacak" şeklinde konuştu.Çalımbay, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın eleştirilen tercihleriyle ilgili konuşarak, "Takım içinde ne yaşandığını kimse bilemez. İsmail Kartal, maçı kazanmak için ekibiyle birlikte elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Eski maçlara baktığmızda İsmai Kartal yaptığı değişikliklerle bir sürü maç kazandılar. Bir maç kaybedilince her zaman antrenör suçlanıyor. Sezon başında bu yana oyuncu değişiklikleriyle kazandırdığı bir sürü maç var" dedi.