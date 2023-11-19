Rıza Çalımbay'dan Rosier'e: "Sana olan güvenimin karşılığını ver"

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Valentin Rosier ile özel olarak görüştü ve Fransız sağ beke güvendiğini ifade etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan Rosier'e: 'Sana olan güvenimin karşılığını ver'
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19 Kasım 2023 10:27
Beşiktaş'ta göreve gelir gelmez oyuncularla bire bir iletişim kuran ve takımın sorunlarını, mental durumlarını öğrenmeye çalışan teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak görüşmeye Valentin Rosier'i aldı.

"GÜVENİMİN KARŞILIĞINI VER"

Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki sağ beke "Sen özel bir futbolcusun. Sahaya odaklanıp konsantre olduğunda neler yapabileceğini sen de seni izleyen herkes de biliyor. İstikrar yakalaman ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanman gerekiyor. Arzu ve isteğini sahaya yansıtmalısın. Sana güveniyorum, bu güvenimin de karşılığını sahada görmek istiyorum" dediği kaydedildi.

Rosier'in de performansını yükselteceğine dair hocasına söz verdiği belirtildi.



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