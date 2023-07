Rıza Çalımbay'dan olay Arda Güler sözleri!

Bu sezon Sivasspor'dan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Rıza Çalımbay'ın dikkat çeken açıklamaları:Kariyeri ve geleceği hakkında konuşan Rıza Çalımbay, teklifler aldığını belirterek, "Sivas'ta üst üste yoğun sezonlar geçirdikten sonra şimdi dinleniyorum. İnşallah tekrar başlayacağız. Teklifler geliyor. Avrupa'dan teklifler geldi. Biraz dinlenip o teklifleri değerlendireceğim. Onların da en iyisine bakmak istiyorum. Şu an Süper Lig'de teknik direktör değişikliği olmadı. Avrupa'da özellikle milli takım olursa onlardan birine gitmeyi düşünüyorum. Konuştuğumuz yerler var. Ancak net bir şey yok şu anda." açıklamasını yaptı.Sivasspor'dan ayrılması ile ilgili olarak tecrübeli teknik adam, "Sivas'tan daha önce de ayrılmıştım. 7 sene oldu orada. Bir değişiklik olması gerekiyordu. Orada gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Git gide hedefi yükseltmek gerekiyor. Öyle küsmek gibi bir şey yok. Ayrılırken de güzel ayrıldık. Plaketler verildi, konuşmalar yapıldı. Kendi memleketim zaten herkese saygım sonsuz." şeklinde konuştu.Teknik direktör Rıza Çalımbay eski öğrencisi Servet Çetin'in Sivasspor'un yeni hocası olmasını da şu şekilde değerlendirdi:"Servet'i ben Kartal'dan aldım. İlk Süper Lig takımı Göztepe oldu, oraya aldım onu. Sonra Denizli'ye geçtim. Oraya da aldım. O seneyi güzel geçirdik. Servet Fenerbahçe 'den teklif aldı ve oraya gitti. Ardından Mersin İdmanyurdu'nda bir araya geldik. Futbolu bıraktı sonrasında antrenörlük düşünüyordu. Ben onu yanıma çağırdım. 7-8 senedir benimle. Baktığınız zaman her şeyi gördü. Belli birikimleri oldu. Benden izin istedi, hocam artık tek çalışmak istiyorum diye. Ben de çalışman lazım artık zaten dedim ve izin verdim. Sivas ile görüştüler anlaştılar. Sivas için bir avantaj çünkü o kadroyu beraber yaptık. Karakter olarak çok iyi birisi zaten. İşleri kolay değil tabii. Başkan bana sordu Servet yapabilir mi diye. Yardım ederseniz yapar dedim. Süper Lig tabii kolay değil. Psikolojik yönleri zor. Servet belli bir süre geçtikten sonra istediği yere gelecek bence."Milli Takım iddialarına da değinen Rıza Çalımbay, "Milli takımda isimler yazılıyor. Adım geçiyor, geçiyor, son anda çıkıyor. Bilemiyorum. Kuntz benim çok iyi arkadaşım. Beraber de oynadık ancak ben milli takımda yabancı antrenörün fazla faydalı olacağını düşünmüyorum. Yerli arkadaşlar, bizler gidersek çok daha farklı oluyor. Çok daha güzel şeyler olur. Ben şimdi her kulüp ile 1 yıllık sözleşme yapıyorum. Ancak Beşiktaş ve milli takım olursa atarım. Milli takımda parayı bile konuşmam çünkü benim en büyük ideallerimden birisi o. milli takıma gitmek ve çalışmayı çok isterim. En iyisini de yapacağıma kesinlikle inanıyorum. Diğer yerli arkadaşlarımda öyle tabii ki." dedi.Tecrübeli teknik direktör sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben Beşiktaşlıyım. Orada başladım orada bitirdim. Bir tek o formayı giydim bir de dünya karmasına gittim. Fenerbahçe başkanı Ali Şen götürmüştü beni oraya. Futbolda neyi hayal ettiysem hepsini gerçekleştirdim. Dünya karması maçını oynadıktan sonra Fransa'dan teklif geldi hatta bana. Ancak ben gitmek istemedim."Türk takımlarının Avrupa'da güzel işler yapabileceğini de belirten Çalımbay, "4 büyük takım ve Başakşehir diğer takımlardan daha fazla transfer yapıyor. Ancak kulüplerde sıkıntılar var maddi olarak. Özellikle Avrupa'ya gidecek takımlarımızın çok dikkatli yapması lazım transferleri. Bu sezon Avrupa'da güzel işler yapabiliriz." sözlerini dile getirdi.Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için görüşlerini paylaşan Rıza Çalımbay, Genç yıldızın transferini şu şekilde değerlendirdi: "Arda inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bence tam zamanında gitti. Fenerbahçe göndermek istemiyordu belki ama burada 1-2 maç kötü oynasa çocuk şımardı etti deyip belki çocuğu bitireceklerdi. O yüzden bir an önce gitmesi gerekiyordu. En güzelini yaptı. Gittiği yer mükemmel bir yer ve her oyuncunun hayalinde olan bir yer. Orada her şeyi görecek, kazanacak. Tek sıkıntı oradaki rekabet. Orada çok çalışması lazım ki kendini kabul ettirsin. Kişiliği, görüşünü, inanılmaz akıllı bir oyuncu çok iyi işler yapacak. Her an oyunun kaderini değiştirecek bir isim. Öyle olmasa zaten Real Madrid ve Barcelona onun peşinden koşmazdı. Bizim yapacağımız şey Arda gibi arkadaşları çıkartmak. Bizim ülkemizde alt yapıya önem verilmiyor. Arkadaşlar futbolu bırakıyor, başkanın yanına geliyor, başkan da alt yapıya alıyor onu. Tecrübe çok önemli. Alt yapıya alınacak kişilerin çok tecrübeli olması gerekiyor. Neticede çocuk eğitiyorsun. Türk iye'den çok oyuncu çıkar. Ben tabii ki düşünürüm. Yetiştiririm çocukları. Kulüpler biraz önem gösterse her şey daha iyi olacak."