Rıza Çalımbay'dan kadro dışı oyuncular için açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan kadro dışı oyuncular için açıklama
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19 Aralık 2023 21:30
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan maçlarını kazanmak istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bizim iki tane maçımız var, ikisini de kazanmamız gerekiyor. Başka da bir şey düşünmüyoruz. Tek amacımız iki maçta galibiyet" dedi.

Rıza Çalımbay, kadro dışı kalan 5 oyuncu için de, "Bu bir tek bizde olan bir şey değil. Futbolun her ülkesinde, her takımda olan bir şey. Disiplinsiz olabilir, kulübe karşı gelmiş olabilir, arkadaşlarıyla diyalogları, performansı düşük olabilir, bunlar oluyor. Şu anda da bizde yaşanıyor. Buradaki önemli şey kulübün menfaati. Yönetim de öyle bir karar verdi. Söyleyecek bir şey yok." sözlerini kullandı.

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