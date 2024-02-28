Rıza Çalımbay'dan Hüseyin Yücel'e cevap!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Rıza Çalımbay için, "Allahın selamını kuldan esirgeme hocam. Çok selamlar" şeklinde bir paylaşım yaptı. Rıza Çalımbay, bu paylaşıma cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan Hüseyin Yücel'e cevap!
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28 Şubat 2024 19:28
Beşiktaş'ta bu sezon 42 gün görev yapan Rıza Çalımbay, kendisi hakkında bir paylaşım yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'e cevap verdi.

Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından, Rıza Çalımbay'ı da etiketleyip, "Allahın selamını kuldan esirgeme hocam. Çok selamlar" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Rıza Çalımbay ise Yücel'e hitaben, "Benim adımı kullanarak bu zamana kadar yapılan açıklamaların çoğuna Beşiktaşlılığıma değer verdiğim için cevap vermedim. Fakat Hüseyin Yücel'in karakterime tamamen ters bir durumu bana yakıştırmasını kabul etmiyorum. Beşiktaş'ı ve beni karşı karşıya getirmek isteyen bu zihniyeti anlamış değilim. Gördüğüm herkese selam veririm ama görmediğim birinin selam vermediğim için bu platforma yazı yazması bana çok iyi niyetli gelmedi. Ben sonuna kadar Beşiktaşlıyım. Kimseyle bir derdim yok . Karakterimi ve kişiliğimi bilen bilir." paylaşımında bulundu.

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