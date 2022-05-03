Rıza Çalımbay'dan Hayrettin Demirbaş'a cevap!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



Çalımbay, 1991-1992 sezonundaki Beşiktaş - Galatasaray maçında bazı Galatasaraylı futbolcuların maçı bilerek bıraktığını söyleyen Hayrettin Demirbaş'a cevap verdi ve, "Ben ona katılmıyorum, şöyle katılmıyorum; Galatasaray o maçta mükemmel oynadı. Biz mümkün değil dedik. Bir onlar atıyor, bir biz atıyoruz. Gerçekten mükemmel bir maç oldu ama öbür türlü bir şey mümkün değil. Aklımızın ucundan dahi geçmez öyle şeyler." dedi.



"Benim olduğum yerde öyle şeyler mümkün değil." diyen deneyimli teknik adam, "Benim takım kaptanı olduğum Beşiktaş'ta çıkacak biri öyle bir şey diyecek... Öyle bir şeye ihtiyacımız yok zaten. Biz o yıllarda şampiyon oluyorduk. Çok iyi oynuyorduk. Çok iyi bir takımımız vardı, kolej takımı gibi. Öyle bir şey yok, Hayrettin'i de çok severim. Milli Takım'da da birlikte oynadık, bazı arkadaşlar gırgırına söylemiş olabilir. Ben, mümkün değil söylemem öyle bir şey." ifadelerini kullandı.



HAYRETTİN DEMİRBAŞ NE DEMİŞTİ?



Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş, 1991-1992 sezonunda Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-3 mağlup oldukları maçta bazı takım arkadaşlarının maçı bilerek bıraktığını söylemişti.



Demirbaş açıklamasında, "Rıza geliyor, 'Ya Hayrullah diyor, şunlar şampiyon olacak' diyor. Dedim Rıza seni çok severim. İnsan, haysiyeti için, şerefi için yaşar. İşinize bakın dedim. Maç başladı, gol atıyoruz, 3 dakika sonra bir hata, heriflerin önünde top. 92 senesi 4-3 kaybettik. Bir 4. gol var, gülersiniz, hala aklıma geldikçe deliriyorum. Girdik soyunma odasına, ağabeylerimden birisine 'Topa neden vurmuyorsunuz?' dedim, 'Hayri seni döverim' dedi. Ağabey gel dövmeye kalk, kafanı duvarlara çarparım dedim. Elimden kimse alamaz dedim. Herkes herkesi biliyor. Bir arkadaşımız, son gol, ayağını içiyle kale içine doğru top, Şifo Mehmet göğsünü koydu sadece. Baksınlar 4 gole, benim kurtardığım en az 8 tane de pozisyon var. 4-3 kaybettik, Beşiktaş şampiyon oldu." demişti.



Hayrettin Demirbaş, ayrıca, "Ben o gün, Fenerbahçe için, düşmanım için mücadele ettim. Bir hafta önce tokatlamadığım futbolcuları yok ama onlar için mücadele ettim. Galatasaray arması, o kadar değerli ki benim gözümde... Galatasaray takımı şike yapmaz. Galatasaray takımı yeri gelir düşmanı için mücadele verir. Ben o gün, onlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş şampiyon olsun diye. Olmaz kardeşim, sen çıkacaksın delikanlı gibi oynayacaksın, kaybedersen de öyle kaybedeceksin. Bunları net söylüyorum. 4-3 kaybettik, ben o arkadaşlarla konuşuyorum, Mustafa Hoca orada. "Hayri" dedi. Ben de Sırpça bir şeyler söyledim. Allah'tan Mustafa Hoca soyunma odasından çıktı dışarıya. Bana orada iyilik yaptı. Üstüme gelse, Allah ne verdiye gireceğim insanlara. İnsan, haysiyeti, şerefi için yaşar, hayatta en önemli şeyi insanın." sözlerini kullanmıştı.



Rıza Çalımbay'ın kendisine söyledikleri için sorulan soruya cevap veren Hayrettin Demirbaş, son olarak "Rıza da normal, o da kendi takımına aşık, şampiyon olmak istiyor. 'Hayri affedersin, bunlar mı olacak?' Ne diyorsun dedim, Rıza seni severim ama o sevgi başka bu başka. Kusura bakmayın ben kendime saygıyı kaybedemem. Atabilirseniz atın kardeşim. Seyretsinler, 92'de açsınlar baksınlar, yediğimiz gollere" açıklamasını yapmıştı.









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