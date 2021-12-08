Rıza Çalımbay'dan, Galatasaray yorumu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü sahalarında Galatasaray'ı konuk edecekleri karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.



Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında kalan tüm maçları çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini vurguladı.



Ligde son maçlarda iyi oynadıklarını aktaran Çalımbay, "Ligin iyi takımlarına karşı galibiyetler aldık, takımımızda herkese güven geldi. Sakat arkadaşlarımız da döndü. Tek amacımız Galatasaray maçı, bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Galatasaray karşısında alacakları galibiyete ihtiyaçları olduğunu kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:



"Ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmek istiyorsak, kalan 4 maçımızı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kolay değil, zor maçlar oynayacağız bunun farkındayız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. İyi şeyler yapıyoruz, iyi oynuyoruz. Galatasaray ile çok güzel bir maç oynayacağız. Kendimizi antrenmanlarda hazırlayacağız, hem de mental olarak hazırlamamız gerekiyor ki bu maçı kazanalım. Arkadaşlarımın çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum. İnşallah taraftarımız tribünü doldurur. Biz bu maçtan çok iyi şekilde çıkmak istiyoruz."





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