Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı isyanı!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Karacabey Belediye maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Çalımbay yaptığı açıklamada, "Herkes eleştiriyor. Sivasspor kadar maç oynayan takım yok! Herkesten önce sezon açtık, herkesten fazla maç oynadık. İki tarafı da götürmek zaman zaman sıkıntı yaratıyor. Bu sene çok zorlandık. Sakatlıklar, bıkkınlık, yorgunluk oldu. Herkes baksın, en çok maç kim oynamış. Aksaklıklar olacak. Bu takım yeniden ligde istediğimiz yere gelecek. Kupada iyi oynadık ve tur atladığımız için mutluyuz." dedi.



"GOLÜMÜZ NEDEN VERİLMEDİ?"



Galatasaray maçında iptal edilen gol ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Dünya Kupası arasından sonra Kasımpaşa galibiyetiyle başladık. Sonra Galatasaray maçı. Galatasaray maçında o golümüzün verilmemesini hala anlamıyorum. Kimse anlamıyor. Ama o maçta 'Sivas mağlup oldu' yazılıyor. Halbuki Sivasspor mağlup olmadı, o maçta başka türlü şeyler oldu." ifadelerini kullandı.



Rıza Çalımbay ayrıca, "Konyaspor ile deplasmanda oynadık, berabere bitti. Kayserispor maçına çok eksik çıktık. İstediğimiz sonucu alamadık. Sivasspor üç sene Avrupa'ya giden, Türk Kupası alan, uzun süre namağlup giden bir takım. Çok güzel şeyler yaptık ama insanların bazıları farklı konuşuyor. Olabilir. Takımımdan çok memnunum ama eksiğiz. Transferler geldikten sonra çok daha iyi olacağız. Üç forvetimiz de sakat, Gaziantep maçına yetişmeleri için dua ediyoruz. Bizim sakatlıktan başka derdimiz yok." açıklamasını yaptı.





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