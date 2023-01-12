Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile cuma günü "Anadolu derbisi"nde karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde çıkışa geçmek istiyor.Süper Lig'de 15 puanla 17. sırada yer alan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine, ligde birbirinden zorlu maçlara çıktıklarını belirtti.Zorlu periyotta ilk olarak cuma günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacaklarını dile getiren Çalımbay,dedi.Çalımbay, Süper Lig'de son 3 haftada güzel işler yaptıklarını, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiklerini, Arabam.com Konyaspor ile dış sahada 2-2 berabere kaldıklarını ve iç sahada Galatasaray'a 2-1 mağlup olduklarını hatırlatarak,diye konuştu.Galatasaray maçında haksızlığa uğradıklarını savunan Çalımbay,değerlendirmesinde bulundu."Şimdi Kayserispor maçı da zor, biraz sıkıntılı gidiyoruz. Sakat oyuncumuz çok, Kayseri'ye eksik gidiyoruz. Bütün amacımız oradan puan veya puanlar almak, başka hiçbir düşüncemiz yok. Karşılaşmanın kolay olmayacağını da biliyoruz. Kayserispor iyi bir takım, sahasında da iyi oynayan, etkili bir takım. Onun için ne olursa olsun yani eksik olmuş, başka bir şey olmuş, hiçbiri önemli değil. Bizim şiddetle puana ihtiyacımız var. Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nı götürmek istiyorsak, ligde bir yere gelmemiz gerekiyor. Herkes de bu işin bilincinde, inşallah iyi bir şekilde buraya döneceğiz."Çalımbay, ligin 16. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna yaptıkları başvuruya da değinerek,ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın VAR hakemi Özgüç Türkalp'in bu maçın ardından kariyerini noktalamasını da değerlendiren Çalımbay,değerlendirmesinde bulundu.