Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sivasspor ile geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Rıza Çalımbay, karşılaşmayı Fanatik'e değerlendirirken Fenerbahçe'nin sonuç almayı başardığı iştahlı baskısına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam ayrıca Arda Güler'e de övgü dolu sözler kullandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 10:40
Ziraat Türkiye Kupası'nın geçen sezonki şampiyonu Rıza Çalımbay, dev finali değerlendirdi.

İşte Çalımbay'ın yorumları;

"SANKİ EVİNDE GİBİYDİ"

"Fenerbahçe'nin ligde çok iyi gittiği dönemlerde en dikkat çeken özelliği önde yaptığı agresif baskıydı. Rakibi hataya zorlayan, sürekli tehdit eden bu taktik son vuruş becerileriyle birleşince sonuç getiriyordu hep. Ziraat Türkiye Kupası finalinde de benzer bir Fenerbahçe vardı. Başakşehir'e göre takım olarak ortaya koydukları kazanma arzusu çok net kendisini belli ediyordu. Zaten golle başlayan bir maç oldu. Fenerbahçe ligde istediğini alamasa da taraftarından sezon boyunca çok büyük bir destek gördü. Dün de maç İzmir'deydi ama Fenerbahçe sanki evinde gibiydi. Bu destek ve atmosfer kupa almak isteyen oyuncular için çok itici bir faktör"

"ÖZEL BİR YETENEK"

"Başakşehir ise geriden oyun kurmaya çalıştığı maçta Fenerbahçe'nin kalabalık presini ve önde baskısını bir türlü kıramadı. Erken gelen gole beklenen reaksiyon da gelmeyince ortaya net bir galibiyet çıktı. Tabii sezon genelinde olduğu gibi bu maçta da Arda Güler'e ayrı bir parantez açmak gerek yine. Özel bir yetenek. Oynadıkça daha da iyi şeyler yapıyor. Önü çok açık, ülkemizi de Fenerbahçe'yi de çok iyi şeyler yaparak temsil edeceğini gösteriyor" 

 
 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery