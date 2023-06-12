Ziraat Türkiye Kupası'nın geçen sezonki şampiyonu Rıza Çalımbay, dev finali değerlendirdi.
İşte Çalımbay'ın yorumları;
"SANKİ EVİNDE GİBİYDİ"
"Fenerbahçe'nin ligde çok iyi gittiği dönemlerde en dikkat çeken özelliği önde yaptığı agresif baskıydı. Rakibi hataya zorlayan, sürekli tehdit eden bu taktik son vuruş becerileriyle birleşince sonuç getiriyordu hep. Ziraat Türkiye Kupası finalinde de benzer bir Fenerbahçe vardı. Başakşehir'e göre takım olarak ortaya koydukları kazanma arzusu çok net kendisini belli ediyordu. Zaten golle başlayan bir maç oldu. Fenerbahçe ligde istediğini alamasa da taraftarından sezon boyunca çok büyük bir destek gördü. Dün de maç İzmir'deydi ama Fenerbahçe sanki evinde gibiydi. Bu destek ve atmosfer kupa almak isteyen oyuncular için çok itici bir faktör"
"ÖZEL BİR YETENEK"
"Başakşehir ise geriden oyun kurmaya çalıştığı maçta Fenerbahçe'nin kalabalık presini ve önde baskısını bir türlü kıramadı. Erken gelen gole beklenen reaksiyon da gelmeyince ortaya net bir galibiyet çıktı. Tabii sezon genelinde olduğu gibi bu maçta da Arda Güler'e ayrı bir parantez açmak gerek yine. Özel bir yetenek. Oynadıkça daha da iyi şeyler yapıyor. Önü çok açık, ülkemizi de Fenerbahçe'yi de çok iyi şeyler yaparak temsil edeceğini gösteriyor"
İşte Çalımbay'ın yorumları;
"SANKİ EVİNDE GİBİYDİ"
"Fenerbahçe'nin ligde çok iyi gittiği dönemlerde en dikkat çeken özelliği önde yaptığı agresif baskıydı. Rakibi hataya zorlayan, sürekli tehdit eden bu taktik son vuruş becerileriyle birleşince sonuç getiriyordu hep. Ziraat Türkiye Kupası finalinde de benzer bir Fenerbahçe vardı. Başakşehir'e göre takım olarak ortaya koydukları kazanma arzusu çok net kendisini belli ediyordu. Zaten golle başlayan bir maç oldu. Fenerbahçe ligde istediğini alamasa da taraftarından sezon boyunca çok büyük bir destek gördü. Dün de maç İzmir'deydi ama Fenerbahçe sanki evinde gibiydi. Bu destek ve atmosfer kupa almak isteyen oyuncular için çok itici bir faktör"
"ÖZEL BİR YETENEK"
"Başakşehir ise geriden oyun kurmaya çalıştığı maçta Fenerbahçe'nin kalabalık presini ve önde baskısını bir türlü kıramadı. Erken gelen gole beklenen reaksiyon da gelmeyince ortaya net bir galibiyet çıktı. Tabii sezon genelinde olduğu gibi bu maçta da Arda Güler'e ayrı bir parantez açmak gerek yine. Özel bir yetenek. Oynadıkça daha da iyi şeyler yapıyor. Önü çok açık, ülkemizi de Fenerbahçe'yi de çok iyi şeyler yaparak temsil edeceğini gösteriyor"