Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın gelecek haftaki Fenerbahçe maçı için konuştu.



Çalımbay, "Fenerbahçe ile oynuyorsun, puan kaybetmiş olabilirler ama bizim maçta kazanmak için oynayacaklardır. Biz de kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Kolay bir maç değil. Her imkana sahip bir takım. Zor bir maç. Arada iyi bir zaman var. Onu çok iyi şekilde değerlendirip, Fenerbahçe maçına çok iyi bir şekilde çıkacağız. Kendi sahamızda 3 puanı almak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başından 25. dakikaya kadar mükemmel oynadıklarını söyledi.



İyi pozisyonlar yakaladıklarını ve neticesinde 2 gol bulduklarını ifade eden Çalımbay, bu süre içerisinde daha fazla gol atma imkanı da bulduklarını kaydetti.



İlk yarının son 20 dakikasında ise istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını anlatan Çalımbay, "Baya sıkıntı yaşadık. İkinci yarıya da Antalyaspor iyi başladı. Baskı kurdular. Oyuncularımızın ikinci yarıda daha iyi performans bekliyordum ama olmadı. Biraz da yorgunluk oldu. Rakibin baskısına rağmen iyi mücadele ettik ve iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyet bizim için her açıdan önemliydi." dedi.



"FENERBAHÇE MAÇI HAYATİ"



Önlerinde kritik karşılaşmalar olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Ligde bir an önce iyi bir duruma gelmek istiyoruz. Asıl hedefimiz kupa. Kupayı almak istiyoruz. Önümüze hayati derecede önemli bir Fenerbahçe maçı var. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ