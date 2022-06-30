Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam ediliyor. Çalımbay, teknik kadrosunda bir değişiklik yapmayarak istikrardan yana olduğunu gösterdi.



ÇALIMBAY'IN EKİBİNDE KİMLER VAR?



Sivas Memleket'in haberine göre; Rıza Çalımbay'ın görev yapacağı kırmızı-beyazlı ekipte Bülent Albayrak, Kenan Oktay ve Servet Çetin yardımcı antrenör, Zafer Özgültekin kaleci antrenörü, Zafer Tenbeloğlu kondisyoner olarak yer alacak.



SAĞLIK EKİBİ DE DEĞİŞMEDİ



Ekipte ayrıca Evren Otyakmaz analist, Kerem Atılmaz idari menajer olarak yer alacak. Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin sağlık ekibi kadrosunda değişiklik olmadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ