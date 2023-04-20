Rıza Çalımbay'dan ayrılık sorusuna cevap!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



Çalımbay, "Oyuna iyi başladık. İyi oynarken gol yedik ama oyundan kopmadık. Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra bize iyi bir avantaj geçti ve iyi kullandık. 4 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bizim için çok önemli bir maçtı. İstediğimiz sonucu aldık. İhtiyacımız olan bir zamanda maçı kazandık." dedi.



Deneyimli teknik adam, "Toplamda 7 yıldır buradayım. O kadar çok maç oynadık ki... Herkesten önce sezona başladık. 3 sene üst üste Avrupa'ya gittik. Bu başarıya ulaşan bir Anadolu kulübü yok. Bunun değerini bilmiyorlar. Tribüne bakıyorsun kimse yok. İnsan baktığı zaman üzülüyor. Geçmişine saygı duyması gerekiyor. Oyuncularımla 3 senedir çok güzel şeyler yapıyoruz. Taraftarın bu kadar az olmaması lazım bu yüzden üzgünüm. Vicdanen rahatım. Güzel şeyler yapıp zamanı geldiğinde de görevimizi bırakacağız. Antalya ve Fenerbahçe maçı çok zor olacak. Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile oynayacağız. Bunu yapıyoruz, kupada oynuyoruz, Avrupa'ya da gidiyoruz. Rakibimiz çok iyi bir takım. Kupaya da odaklanıp elimizden geleni yapacağız." sözleriyle açıklamalarına devam etti.



Çalımbay, daha önce söylediği sezon sonunda görevi bırakacağı sözlerinin hatırlatılması üzerine, "4. yılım oluyordu. Gidebilirim diye konuştum ama bir hedef varsa hedefe göre devam edebilirim. Ben Sivaslıyım. Benim için çok önemli. Büyük bir sorumluluk aldık. Belki de tatlı bir şekilde bırakmak gerekiyor. Ama ondan önce ligdeki hedefimiz ve kupada oynayacağımız Fenerbahçe maçına odaklanacağız. 3 senede çok iyi işler yaptık. Buna rağmen tribünler hep boş. Ben yine de taraftarlara teşekkür ediyorum." cevabını verdi.





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