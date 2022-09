Rıza Çalımbay'dan 'ayrılık' açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekiple son senesi olduğunu söyledi.



Çalımbay, AA muhabirine, ligde geride kalan 7 haftada istedikleri sonuçları elde edemedikleri için üzgün olduklarını belirtti.



Bir çıkış yapmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Biz bu senaryoyu geçen sezon, ondan önceki sezon, yani her zaman yaşadık. Bunun en önemli sebeplerinden biri hem ligde hem Avrupa'da çok maç oynamamız." dedi.



Çalımbay, transferlerin takıma geç katılmasının da dezavantaj olduğunu dile getirerek, "Onların tam hazır olamamasından dolayı sıkıntılar yaşadık. Çok iyi oynadığımız, rahatlıkla kazanacağımız maçlarımız vardı, şanssızlıklar yaşadık. Bunlar maalesef sezon başında oluyor." diye konuştu.



Taraftar desteğiyle daha iyi yerlere geleceklerine inandığının altını çizen Çalımbay, "Biz bu çıkışı mutlaka yapacağız, iyi şeyler de yapacağız ama bunu taraftarlarla yapmamız gerekiyor. Taraftara sürekli söylüyorum, çağrı da yapıyorum, onlara ihtiyacımız var diyorum." ifadelerini kullandı.



Çalımbay, taraftarların futbolcuları yuhalamasının hiç doğru olmadığını, hiçbir oyuncunun sahaya kötü oynamak için çıkmadığını söyledi.



"Biz konuştuğumuz zaman insanlar farklı düşünüyor"



Hem ligde hem Avrupa'da oynamanın kendilerini çok zorladığına işaret eden Çalımbay, şunları kaydetti:



"Çok zorluyor, zorlamıyor diyemezsiniz. Biz konuştuğumuz zaman insanlar farklı düşünüyor. Bu futbolcular makine mi 2 ya da 3 günde bir maç oynayacak, uzak deplasmanlardan sabaha karşı gelecek. Ya kabulleneceksin ya da birinden vazgeçeceksin. Bu işin gerçeği bu veya çok iyi bir kadro oluşturacaksınız. Bizim dışımızda Avrupa'ya gidenler Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe istedikleri zaman istedikleri oyuncuyu alabiliyor. Biz 3,5-4 milyon avro verip bir oyuncu alamıyoruz. Bütün takım ancak o para ile yapılıyor. Kısıtlı bir şekildeyken de böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Transfer yapmıyor değiliz, yapıyoruz ama geç olduğu için de bazen sıkıntılar oluyor. Gelen arkadaşımızın takıma uyum sağlaması, fizik olarak gelişmesi, bir oyuncuyu hemen alıp oynatamıyorsun. Milli aranın futbolcu arkadaşlarımıza çok büyük faydası olacak. Ondan sonra da hem lig hem de Avrupa'da gitmemiz gerekiyor."



"Tek istediğimiz manevi destek"



Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini aktararak, "Sahamızdaki maçları kazanırsak o gruptan çıkarız. Kazanmak için de fedakarlık yapmamız gerekiyor. Başta da taraftarın takımını sonuna kadar desteklemesi gerekiyor. Futbolcuların maça çıkarken tedirgin bir şekilde çıkmaması gerekiyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı aldıysak en büyük etkenlerden biri taraftardır. Bizim taraftardan tek isteğimiz manevi destek, başka bir şey yok. Bu dönemde herkese ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.



"4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum"



Sivaslı olmasından dolayı Sivasspor'un kendisinde çok özel bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:



"Kimse benim kadar Sivasspor'u düşünemez. Ben buralıyım, buralarda büyük sorumluluk alıyorum. Burada her senemi çok başarılı şekilde geçirmek istiyorum. Zaten bu sene son senem, artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Ona göre de hareket edeceğim. Buradan gideceksem bile mükemmel ve başarılı bir şekilde gitmek istiyorum, iyi şeyler yapmak istiyorum. Bu ayrılık öyle tamamen değil, 1-2 sene sonra tekrar gelirsin, burası bizim memleketimiz. Herkes buradan gidebilir biz gidemeyiz. Herkes eleştiri alabilir, eleştirisini aldıktan sonra buradan ayrılabilir ama biz ayrılamayız. Biz buranın insanıyız, burası benim memleketim. Buraya ben çalışsam da çalışmasam da her zaman geleceğim. Bendeki sorumluluk çok büyük, burada yönetim ve taraftarın bizlere yardımcı olması gerekiyor. Eğer sıkıntılı bir zamandaysak şu anda bizim çok destek almamız gerekiyor. Birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Taraftar bize destek versin ki biz de çok güzel şeyler yapalım."



"Futbol değil, nankör olan insanlar"



Çalımbay, sıkıntılı dönemde herkesin birbirine destek vermesi gerektiğini dile getirerek, takımının daha da güzel şeyler yapacağına inandığını söyledi.



Futbolda dünün olmadığına herkesin bugüne baktığına vurgu yapan Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Hani diyorlar ya futbol nankör, bana göre futbol değil, nankör olan insanlar. Bu takım neler yaptı, şu anda Avrupa'ya Anadolu'dan giden tek takım Sivasspor. Trabzonspor'u Anadolu takımı sayamazsın, Trabzonspor 4 büyüklerden biri. Başakşehir zaten herkesten fazla bütçeye, imkana sahip. Bunlar bir başarı aldıkları zaman bence gayet normal, alamazlar ise kötü."





