Rıza Çalımbay'dan Ali Şaşal itirafı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıza Çalımbay'dan Ali Şaşal itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2023 21:40
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyeti değerlendirdi.

"ÇIKMASI GEREKİYORDU"

Çalımbay, "Aslında çok iyi başladık. Pozisyon bile vermedik maçın başında. Gayet iyi oynuyorduk. Çok kötü goller yedik. Hele yediğimiz ilk gol. Haydi tamam olabilir, onu telafi edebiliriz. Sonra Valencia'nın sakatlandığı pozisyonda Ali Şaşal da sakatlandı. Çıkması lazım, çıkmıyor. Ağrılı ağrılı oynuyor. Devre arasında ayağım kötü diyor, çıkıyor. Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyor. Biz de kaleciyi alalım, sağlam kaleciyle duralım." dedi.

Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Çok hatalar yaptık. Hele hele yediğimiz gollerde, yaptığımız ataklarda, son paslarda. Ben bu kadar beklemiyordum. 1-0'ı, 2-0'ı telafi ederiz sorun yok ama istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tek kale oldu ama güzel pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyip böyle goller yerseniz kaybedersiniz." şeklinde devam etti.

"KUPADA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Rıza Çalımbay, ayrıca, "Bugün en çok üzüldüğüm şey inanılmaz top kaybıyla oynadık. Fenerbahçe'ye kontratak pozisyonları verdik durup dururken top kaybettiğimiz için. O da dezavantaj bir şey. İstediğimiz oyunu tutturamadık." sözlerini kullandı.

Rıza Çalımbay, son olarak, "Kupada Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta iyi bir avantaj yakalamamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery