Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması!

Beşiktaş Teknik direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2023 15:29
Beşiktaş Teknik direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı öncesi açıklama yaptı.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Eksikleri düşünmememiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Aboubakar tam net bir şekilde iyileşmedi. Onu riske etmedik. Belki ikinci yarıda kullanabiliriz." dedi.

Çalımbay ayrıca, "Tek amacımız kazanmak. Zor bir maç olacak. Arkadaşlarımızla konuştuk, her şeyi konuştuk, milli maç arasını iyi değerlendirdik. Gayet iyi bir hava var takımda, önemli olan şu maçı kazanmamız. Kesinlikle bizim maç kazanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery