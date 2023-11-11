Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifası sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Rıza Çalımbay, basın toplasında açıklamalarda bulundu.
"BU TAKIM TOPARLANIR"
Takımdaki oyuncularla ilgili görüşlerini aktaran Çalımbay, "Dün futbolcularla görüştüğümde hepsinde kırgınlık, mental yorgunluk ve karamsarlık gördüm. Bunları düzelteceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Sakat arkadaşlar da var. Bu takım toparlanır ama oyuncuların da istemesi lazım." dedi.
"ABOUBAKAR'I GÖRDÜM VE SORDUM"
Sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar ile ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Aboubakar'ı gördüm ve 'Hazır mısın?' dedim. O da 'Yok' dedi. Zaten sekerek yürüyor." ifadelerini kullandı.
"TRANSFERLERİN HEPSİ İYİ, SADECE HAZIR DEĞİLLERDİ"
Tecrübeli hoca takımın yeni transferleri ile ilgili ise, "Transfer edilen oyuncuların hepsi iyi. Bana göre hazır değillerdi. O yüzden kendilerini gösteremediler. Özellikle Bakhtiyor Zaynutdinov! Milli takımına çok iyi işler yapıyor ama bizde sol bek oynuyor. Yeri sol bek değil. Herkes kendi pozisyonunda oynayacak. Arkadaşlarımız daha erken ve hazır gelselerdi, bu takım bambaşka olurdu." sözlerini sarf etti.
"BU TAKIM TOPARLANIR"
Takımdaki oyuncularla ilgili görüşlerini aktaran Çalımbay, "Dün futbolcularla görüştüğümde hepsinde kırgınlık, mental yorgunluk ve karamsarlık gördüm. Bunları düzelteceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Sakat arkadaşlar da var. Bu takım toparlanır ama oyuncuların da istemesi lazım." dedi.
"ABOUBAKAR'I GÖRDÜM VE SORDUM"
Sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar ile ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Aboubakar'ı gördüm ve 'Hazır mısın?' dedim. O da 'Yok' dedi. Zaten sekerek yürüyor." ifadelerini kullandı.
"TRANSFERLERİN HEPSİ İYİ, SADECE HAZIR DEĞİLLERDİ"
Tecrübeli hoca takımın yeni transferleri ile ilgili ise, "Transfer edilen oyuncuların hepsi iyi. Bana göre hazır değillerdi. O yüzden kendilerini gösteremediler. Özellikle Bakhtiyor Zaynutdinov! Milli takımına çok iyi işler yapıyor ama bizde sol bek oynuyor. Yeri sol bek değil. Herkes kendi pozisyonunda oynayacak. Arkadaşlarımız daha erken ve hazır gelselerdi, bu takım bambaşka olurdu." sözlerini sarf etti.