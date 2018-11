Rıza Çalımbay: ' 'Daha üst sıralarda olmalıydık''

Atiker Konyaspor'un teknik direktörü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacakları maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.Rıza Çalımbay, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor maçının şansız bir dönemde oynandığını kaydetti.Tecrübeli teknik adam, deplasmanlarda iyi olduklarını ifade ederek " Lige bakıldığı zaman deplasmanlarda en iyi takım biziz. Konyaspor'un geçen sezonuna baktığınız zaman, ligin toplamında bütün sezon boyunca deplasmandan aldığı sadece 9 puan. Ama biz şu anda zaten 9 puan aldık. Bir kere burada büyük bir başarı var." değerlendirmesinde bulundu.Çalımbay, takımın gidişatının karamsarlığa itecek bir yanının olmadığını vurgulayarak, zamanla daha iyi olacaklarını aktardı.Gösterdikleri performansa göre ligde hak ettikleri yerde olmadıklarını dile getiren Çalımbay, "Aslında daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu. Ama futbol işte. Bazen böyle hata yaparsan veya geleni atamazsan, sıkıntı olabilir. Ama biz bunu sıkıntı olarak kabul etmiyoruz. Kalan 6 maçımız daha var. Bu kalan 6 maçı da inşallah en iyi şekilde bitireceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.Çalımbay, MKE Ankaragücü maçına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:"Rekabete varım ama gerginliğe yokum. Böyle de bir şey olmayacak. Bizim burada en büyük güvencemiz taraftarımızdır. Bizim için her maç çok ciddidir. MKE Ankaragücü maçı da her maç gibi çok ciddi ve önemlidir. Bizim bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ayrıca kalan 6 maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Özellikle bu maçı kendi sahamızda geçmemiz gerekiyor. Burada taraftar desteği çok önemli. Taraftardan tek istediğim şey; maçın başından sonuna lütfen takımı desteklesinler. Çünkü bizim takımımız her an maçın kaderini değiştirecek bir yapıya sahip. Bunun için desteğe çok ihtiyacımız var. Hele bu maçta daha fazla ihtiyacımız var. Ben takımıma güveniyorum."Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Daha sonra top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, 3 takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı.Antrenmana, tedavilerine devam edilen Wilfred Moke ve Paolo Hurtado katılmazken, Jens Jonsson fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.