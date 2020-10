Rıza Çalımbay: 'Coşkuyla ve arzuyla maçı bekliyoruz'

Teknik direktör Çalımbay, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, her şeyden önce Sivasspor'u Avrupa kupalarına götürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, Villarreal maçında kaybetmelerine rağmen güzel bir futbol oynadıklarını ifade etti.



Takımının hiçbir zaman oyundan kopmadığını vurgulayan Çalımbay, "İki kez mağlup duruma düştük ancak yine de kopmadık, sonuna kadar devam ettirdik. Yalnız son dakikalarda çok büyük şansızlık yaşadık. Arkadaşımızın sakatlanması, 10 kişi kalmamız. Kötü goller yedik. Bunda sakatlıkların da bayağı bir etkisi oldu. Orada mücadeleden kopmayan, gol atmak için uğraşan bir takım vardı ve onu da yaptık, 3 tane de gol attık." diye konuştu.



Çalımbay, takımının Villarreal maçındaki oyunundan memnun olduğunu vurgulayarak, "Sadece yediğimiz gollerden memnun değilim. O maçın da rövanşı burada, bu puan usulü olduğu için avantajımız devam ediyor." dedi.



- "Türkiye için oynayacağız"



Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları maçın önemine vurgu yapan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Maccabi Tel-Aviv maçı bizim için önemli bir maç. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Lig başka, bu maçlar başka. Bunun ayrımını yapıyoruz. Tel-Aviv takımının da ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Rakibimizin daha önce Avrupa kupalarına katıldıklarını biliyoruz. Son maçlarını seyrettik, ona göre tedbirlerimizi alacağız. Mutlaka kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek sıkıntımız bir kaç tane arkadaşımızın sakat olması, onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanla, coşkuyla, arzulu ve istekli bir şekilde bu maçı bekliyor."



Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoğun maç programlarının olduğuna işaret ederek, bu nedenle takımında sakat oyuncuların bulunmasının sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.



Her şeye rağmen yollarına devam etmek istediklerini dile getiren Çalımbay, "Biz bu maçları Türkiye için oynuyoruz, hem de kendimiz için oynuyoruz. Medipol Başakşehir takımına da başarılar diliyorum. Sivasspor buraya gelirken hiç kimseden bir destek alıp gelmedi. Taraftar ve Sivas halkının çok büyük desteğiyle geldi. Biz manevi bir destek görmedik. Türkiye için oynuyoruz, başarılı olmamız için ona göre manevi yönden destek vermeleri gerekiyor. Gurur duymamız gerekiyor." dedi.



Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv maçını kazanmaları halinde çok büyük bir avantaj yakalayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bizim için bu maç çok önemli, buradan galip gelirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim bir kere hiçbir takımdan korkumuz yok, hangi takım olursa olsun. Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ da kuvvetli takımlar. Onların maçlarını seyrettiğimizde de onu da gördük. Villarreal maçının üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak burada çok büyük bir bayram havası olur, tek hedefimiz o.



Pandemi sürecinden önce nağmağlup ilerleyen bir takımdık. Taraftar bizim büyük bir gücümüzdü, onlarla beraber çok güzel şeyler yapıyorduk. Bizim şu andaki tek hedefimiz Türkiye için oynuyoruz, ne kadar puan alırsak o kadar Türkiye'ye faydası gelecek. O bilinçteyiz ve bu maça da ona göre hazırlanıyoruz. Bizlerin manevi desteğe ihtiyacı var, bu takıma her türlü desteğin verilmesi gerekiyor. Özellikle de basının da destek vermesi gerekiyor. Bizim tek hedefimiz bu maçı kazanmak başka bir düşüncemiz yok."



- Sivasspor'da 5 sakat



Yoğun maçlar nedeniyle oyuncular için zor bir dönem olduğunu anlatan Çalımbay, yarın ki maçta sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Marcelo Goiano ve Ziya Erdal'ın forma giyemeyeceğini ifade etti.



Çalımbay, sakat oyuncular Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Camara'nın durumunun ise maç saatinde belli olacağını belirtti.



Sakatlıkların bir mazaret olmadığını dile getiren Çalımbay, "Bu tabii ki bir mazeret değil, bu tür maçlar milli maçlar gibi maçlar. Villarreal maçına da aynı şekilde çıktık, bu maçada bütün Türkiye arkamızdaymış gibi sahaya çıkacağız." diye konuştu.



- Hakan Arslan: "Tek hedeflimiz galibiyet, başka da bir düşüncemiz yok"



Sivasspor takım kaptanlarından Hakan Arslan ise Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.



Gruptaki ilk maçta Villarreal'e mağlup olmalarına rağmen iyi bir oyun sergilediklerini belirten Hakan, "Villarreal gibi güçlü bir ekibe karşı oynadık. Deplasmanda 3 gol atıyoruz, fakat puan alamadan dönüyoruz. Tabii ki bu bizi üzdü ama hatalarımızdan ders çıkarmasını bildik, bu bilinçle hazırlandık. Neleri iyi yaptık bunları da düşündük ve konuştuk. Yarın da inşallah iyi bir başlangıç istiyoruz, tek hedeflimiz galibiyet, başka da bir düşüncemiz yok." dedi.



Villarreal maçının kırmızı-beyazlı ekibe özgüven verdiğini dile getiren Hakan, şunları kaydetti:



"Bu platforma benim gibi ilk defa oynayan arkadaşlarımız vardı. Bu bizim neler yapabileceğimizi gösterdi. İster istemez de Villarreal gibi güçlü bir ekibe 3 gol atıp kötü hatalardan 5 gol yedik. Hatalarımızdan ders çıkartmayı bildik. Bu maça da ona göre hazırlandık. Yapabilir miyiz dedik ve yapacağımıza karar verdik. Çünkü önümüzde diğer rakiplere karşı galip gelme olasılığımız yüksek. Bu düşünceyle hazırlanıyoruz. Umuyorum ki en kötü ihtimal gruptan ikinci olarak çıkacağımızı düşünüyorum."