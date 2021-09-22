Rıza Çalımbay: 'Çalkantılı dönemi atlatıyoruz'

Süper Lig'in 6. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyundan kopmayıp mücadeleye devam ettiklerini ve en sonunda çok güzel bir gol bulduklarını söyledi.



Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirtti.



Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:



"Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk. Futbolda her maçı galibiyet diye düşünüyoruz ama maalesef tersi oluyor. Bugün tek düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı. Ona göre mücadele ettik. Maçın ilk yarısına baktığınızda hakikaten çok güzel pozisyonlar yakaladık, kontrataklarla ve hepsinde maalesef son paslarımıza dikkat edemediğimiz için de o pozisyonları kaçırdık. Ama ikinci yarı başladığında yine biz oyundan kopmadık, mücadeleye devam ettik. En sonunda çok güzel bir gol bulduk. Bizim üzerimizde bir stres vardı, 5 maçlık bir gerginlik vardı. Onu atmamız gerekiyordu. Onu attık, şimdi bundan sonra daha rahat, daha kendine güvenli maçlar oynayacağımıza inanıyorum."



Hem Yeni Malatyaspor hem de kendilerinin güzel bir maç çıkardığını dile getiren Çalımbay, "Gerçekten güzel bir lig maçı oldu, çok güzel mücadele oldu. İki takım da kazanmak için oynadı. Kimse beraberliği düşünmedi. Maça gelenler için zevkli, güzel bir maç oldu. Biz kazandığımız için mutluyuz. Bizim için bu çok önemliydi, dönüm maçıydı. Bundan sonra daha dikkatli oynayacağız. Çünkü biz bundan önce hem Avrupa kupaları oynadık, hem lig oynadık. Herkesten önce sezonu açtık, herkesten daha fazla maç oynadık. Ondan sonra yorgunluk, sakatlıklar bayağı bir çoğaldı. O çalkantılı dönemi yavaş yavaş atlatıyoruz. Şimdi önümüzde Karagümrük maçı var, arkasından Beşiktaş maçı var ve arkasından da ara var. Bu ara bizim için çok iyi olacak. Hem sakat arkadaşlarımız gelecek, hem de biraz daha çalışacağız. Arkadaşlarımız da dinlenecek ve ondan sonra da ligin yoğunluk temposuna başlayacağız. Bütün amacımız geçen sezonki gibi yine Avrupa kupalarına katılmak. Onu da yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.



