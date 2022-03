Rıza Çalımbay: 'Burak yerine başkası atsa o da kaçırabilirdi'

Süper Lig'in en deneyimli isimlerinden D.G.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



Dünya Kupası umutlarımız dramatik bir şekilde bitti. Portekiz karşısında neyi yapamadık. Maçtan önce herkes kadronun yanlış olduğunu sosyal medyada konuşuyordu. Katılır mısınız?



"Sistem konusunda ve kadroda bütün sorumluluk Kuntz hocada... Portekiz takımını çok iyi analiz etmişlerdir ve böyle oynamanın avantaj olduğunu düşünmüşlerdir. Biz de Mustafa hocayla (Denizli) birlikte Milli Takım'da çalışırken rakiplerimizi defalarca seyredip sistemi belirliyorduk. Milli Takım'da bir şansınız var, istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz. '3'lü yaparsak daha iyi olabiliriz' demiştir. Belki Berkan ilk kez sol bek gibi oynadığı için bir eleştiri olmuştur. Üçlü oynadığın zaman orta sahada az kalınca zaaflar oluştu."



KUNTZ'U SEVMEYEN YOKTU



Eski bir takım arkadaşı olarak Stefan Kuntz'u nasıl anlatırsınız?



"Kuntz çok iyi bir insan ve mükemmel bir profesyonel. Onu bizim takımda sevmeyen yoktu. Geldiği ilk gün aradım, Hamit'le de (Altıntop) konuştum. 'Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir yardıma ihtiyaç olursa biz buradayız' diye. Ama Milli Takım çok ayrı bir yer ayrı bir duygu. Baktığınız zaman, yabancı antrenörlerle başarı gösterememişiz. Yaşadığımız başarılarda Fatih (Terim) hoca, Şenol (Güneş) hoca, Mustafa (Denizli) hoca var Milli Takım'ın havası bambaşka. O bayrağı görmenin duygusu bir başka. Tüylerin diken diken olacak. Titreyeceksin. Bir an önce maç başlasın diye yerinde duramayacaksın. Kuntz veya yabancı başka biri o bayraktan bizim gibi etkilenmez."



BURAK BÜYÜK SORUMLULUK ALDI



Penaltıyı kaçıran Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerine nokta koydu. Öyle kritik bir anda topun başında olmak nasıl bir duygudur. Burak için ne dersiniz?



"Burak benim öğrencimdi. Eskişehirspor ve Trabzon'da birlikte çalıştık. Görevini çok iyi bilen, her türlü sorumluluğu alan bir arkadaşımız. Mükemmel bir golcü. O sorumluluğu almak herkesin harcı değil. Burak Türkiye'ye ve oynadığı bütün takımlara katkı vermiş, Ay-Yıldızlılar'da son maçlarda kritik golleri var. Penaltı her zaman kaçabilir. O da kaçırdığı için belki 'milli takımı' bıraktım dedi. Başkası atsa belki o da kaçıracaktı. Kaçırdı diye Burak'ın üstüne gitmemek gerek. Bence futbol oynadığı sürece Milli Takım'a faydası olur. Attığı gol de birinci sınıf bir goldü."





İLGİLİ VİDEO