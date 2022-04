Rıza Çalımbay: 'Bu takım desteği hak ediyor'

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce de ligde ve kupada Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldiklerini anımsattı.



Üç maçın da zor geçtiğini vurgulayan Çalımbay, bugün ki maçın zor geçeceğini de tahmin ettiklerini ifade etti.



Sivasspor'un Türkiye'de en çok maç oynayan takım olduğuna değinen Çalımbay, "Hiçbir takım lige başlamadan biz hazırlık dönemine başladık. Diğer takımlar hiç maç yapmadan biz resmi maçlar oynadık. Çok erken sezon açtık, çok maçlar oynadık. Bu nedenle sakatlıklar ve düşük performanslar olabiliyor, yavaş yavaş ligde sonlanıyor ve bazı sıkıntılar yaşanabiliyor." dedi.



Sahada her iki takımın bugün iyi mücadele ettiğini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:



"Bugünde maçın genelinde iki takımda kazanmak için oynadı. Gerçekten güzel bir maç oldu, iyi pozisyonlar oldu. Sadece son paslarda maalesef başarılı değildik. Eğer biz kupa finali oynarken böyle oynarsak hiç iyi olmaz. Bizim için sıkıntılı bir süreç olur. Onun için bu oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Hem kişisel olarak hem de takım olarak çıkmamız gerekiyor. Bugün golü attıktan sonraki gibi öyle bir kapanmayı kesinlikle istemiyoruz. Çıkıp oynamamız gerekiyor, kapandığımız zaman her an her şey olabilir. Onun için önümüzdeki oynayacağımız kupa maçı bizim için çok önemli. Sivasspor camiası için önemli."



Taraftarın maçlara gelmemesini eleştiren Çalımbay, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"En çok üzüldüğüm şey taraftarın maçlara gelmemesi. Taraftarın bize mutlaka destek vermesi gerekiyor. Şu andaki tek ihtiyacımız taraftar. Özellikle oynayacağımız kupa maçında mutlaka taraftarın gelip destek vermesi gerekiyor. Çünkü çok az bir taraftara oynuyoruz. Bu takım iki senedir Avrupa'ya gidiyor, belki de hiç bir Anadolu takımı üst üste Avrupa'ya gitmedi. Bu takım çok iyi şeyler verdi, taraftarın da bu takıma sahip çıkması lazım."





