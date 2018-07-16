Rıza Çalımbay: 'Bu sene üst sıralara oynamak istiyoruz'

"OYUNCALARIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

"TRANSFERLERİ HOLLANDA KAMPINA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

"3-4 TANE HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAĞIZ"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bolu Gerede'de yapılan birinci etap kampında oyuncuların performanslarından memnun kaldığını belirterek, amaçlarının bu sene üst sıralara oynamak olduğunu söyledi.Kampı değerlendiren Çalımbay,dedi.Kadroda bulunan tüm oyuncuların performansından memnun olduğunu ancak bazı oyuncuların Hollanda kampına götürülmeyeceğini ifade eden Çalımbay,diye konuştu.Yapılacak olan transferlerin Hollanda kampına yetişmesi kendilerini için büyük bir avantaj olacağının da altını çizen Çalımbay,şeklinde konuştu.Hollanda kampında 3-4 hazırlık maçı yapılacağını ifade eden Rıza Çalımbay,ifadelerini kullandı.