Rıza Çalımbay: "Bu oyunun üstüne çıkmalıyız"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hatayspor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Bu oyunun üstüne çıkmalıyız'
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02 Kasım 2020 23:25
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hatayspor maçına çok iyi başladıklarını ve istedikleri golü bulduklarını söyledi.

Beklemedikleri şekilde kısa sürede gol yediklerini hatırlatan Çalımbay, "Bu gol bizi üzdü. Kendi adımıza baktığımız zaman bu oyun bizi kurtarmaz. Bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



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