Rıza Çalımbay: 'Bu oyunun üstüne çıkmalıyız'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hatayspor maçına çok iyi başladıklarını ve istedikleri golü bulduklarını söyledi.



Beklemedikleri şekilde kısa sürede gol yediklerini hatırlatan Çalımbay, "Bu gol bizi üzdü. Kendi adımıza baktığımız zaman bu oyun bizi kurtarmaz. Bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



