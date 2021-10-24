Rıza Çalımbay: "Böyle hakemlik olmaz! Yazık!"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Böyle hakemlik olmaz! Yazık!'
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24 Ekim 2021 18:32
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem Bahatttin Şimşek'in maçı gerdiğini söyleyen Rıza Çalımbay "Yazık ya! Pedro Henrique'yi inanılmaz kolay attı. Bir insan böyle atılmaz. Maçı inanılmaz gerdi! (Bahattin Şimşek) Mario Balotelli geldi bir sürü şey yaptı. gereksiz gereksiz şeyler... Hepimizi sinirlendirdi." dedi.

Rıza Çalımbay Bir maçta penaltı olabilir, başka şeyler de olabilir... "Maçın ikinci yarısında futbol oynanmadı. Hakemin yaptıkların ortalık gerildi. Oyuncu çıkacak, tabelayı görmüyor. Karmakarışık bir maç oldu. Hakemin yaptıkları tehlikeli, çünkü taraftarı da geriyor. Bu sefer taraftardan da büyük tepki oluyor. Güzel maç yönetsinler bunu istiyoruz. İyi maç oynayalım ama izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.


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