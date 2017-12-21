Teknik Direktörü'tan'ya açıklamalarda bulundu.Tecrübeli teknik adam; bordo-mavili ekibin kendisiyle birlikte yükselişini değerlendirip, en önemli itici güçlerinin taraftar olduğunu belirterek, heyecan veren ve iyi futbol oynayan bir futbolcu topluluğuyla birlikte çalıştığını söyledi."Trabzonspor'da kalabalık bir oyuncu topluluğu olduğu doğru. Daha önce çok değişken oynayan bir ekipte ilk olarak çekirdek bir kadro oluşturmaya çalıştık ve bunda da büyük oranda başarılı olduk. Oyuncu arkadaşlarımız bizi anladı, biz de onları anladık. Trabzonspor'umuz gibi hedefi zirve olan bir takımın oyuncularında farklı mağlubiyetlerin oluşturduğu travmayı gidermek kolay olmasa da bunu taraftarımızın da büyük desteği ile kısa sürede üzerimizden attık."Kat ettikleri yolda Trabzonspor taraftarlarının ilgisi ve sevgisinin önemine ayrı bir paragraf açan Rıza Çalımbay, bu konuda hem heyecan hem de mutluluk duyarak, "Benim için taraftar 12. değil 1. adamdır. Bunu taraftarımız ilk geldiğim günden itibaren hissettirdi. Öyle ki oynanacak maç arefesinde bir önceki karşılaşmanın seyirci rekoru kırılacak mı tahminleri yapılan dönemdeyiz. Taraftarımızın bu ilgi ve desteğinin devam edeceğine inanıyorum. Bu destek ve ilgi futbolculara da olumlu yansıdı. Kadroda olan, olmayan fark etmiyor, tüm oyuncu grubumuz heyecan duyarak birbirini destekliyor. Bu motivasyonun sağlanmasında taraftarımızın katkısı çok fazla. İçeride, dışarıda yalnızlık hissetmiyoruz ve buna bağlı olarak özgüvenimiz artıyor" ifadelerini kullandı.Devre arası transfer döneminde önceliklerinin mevcut kadroda yer alan oyuncuların mali anlamda sıkıntı yaşamamaları olduğunu belirten Rıza Çalımbay, transferi ondan sonra düşünebileceklerini söyleyerek, "Kalabalık bir kadromuz var. Futbolcularla kulübü zor durumda bırakabilecek inanılmaz sözleşmeler yapılmış. Bu nedenle kadroda indirime gitmek için şartlarımızı ve koşulları değerlendireceğiz. Devre arası kampında bunları oturup konuşacağız ve yönetimin sağlayacağı imkanlar dahilinde planlamamızı yapacağız. Futbolcuları ben ve yardımcılarım izleyecek. Kariyeri ne olursa olsun ben veya yardımcılarımın izlemediği futbolcuyu almam mümkün değil" dedi.Rıza Çalımbay,ve'den konuyu açarak "Bu kadar büyük bir camianın sorumluluğunu kaldırabilirler mi?" diye sorduğumuzda net ve keskin cevap veriyor. "Ben Beşiktaş'ta 17 yaşında forma giydim. Yeteneğiniz ve oynama gücünüz varsa hiçbir zaman erken değildir. Her ikisi de sorumluluğunun bilincinde ve takıma katkı sağlıyor. Bundan sonra daha da yukarılara çıkacaklardır. İkisi de gelişmeye açık ve özgüvenleri yüksek. Bugün bu takımın birer parçası olarak takımın başarısı için çalışıyorlar. Başta da belirttiğim gibi bu yaşlar hiçbir zaman erken değildir. Sabırla ve hoşgörüyle bu arkadaşlarımız çok daha başarılı olacaklardır. Arkadan gelen yeni gençlerde bu takımın birer parçasıdır. Onların da forma giyeceğine inanıyorum."Büyük beklentiler içinde transfer edilenile'ı sorduğumuzda Rıza Çalımbay'ın cevabı kesindi. Sosa'nın Trabzonsporumuza transferinden önce Milan'da oynayamadığını, Beşiktaş'taki performansıyla hatırlandığına dikkat çekerek, "Şu anda Sosa'nın yerinde Yusuf Yazıcı oynuyor. Böyle gittiği sürece de Yusuf Yazıcı oynar. Burak Yılmaz'a gelince; Burak, ben Eskişehirspor'da teknik direktörken Trabzonspor'a geldi. Gelmesi için de kolaylık sağlamıştım. O dönemden bu güne kendisini inanılmaz geliştirmiş. Oyunu dikine oynayan en iyi futbolcu. Tek sıkıntısı bazı hakemlerin ona karşı ön yargılı olması. Bunu son oynadığımız Bursaspor maçında da gördük. Çok çalışkan, arkadaşlarına inanılmaz destek veren ve onları motive eden biri" cevabını verdi.Milli takımlarda Türk teknik adam olması gerektiğini savunan Rıza Çalımbay, bunu Avrupa kupalarında başarılı olanveile Dünya Kupası'nda 3. olan Şenol Güneş örnekleriyle önümüze koyuyor ve milli takımın başında olan insanın duygularıyla da orada olması gerektiğini söylüyor. Tecrübeli teknik adam, yabancı futbolcu konusundaki yaklaşımı da farklı değil. Yabancı futbolcuya karşı olmadığının altını çizen Çalımbay, "Yabancı futbolcu olsun, sayısı önemli değil ama kriterleri olsun. Onazi, İngiltere'den transfer teklifi aldı neden gidemedi. Milli olma sayısı yeterli olmadığı için. Yabancı futbolcunun sayısı değil, koyacağınız kriterler önemli" diye konuştu.