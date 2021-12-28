Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendilerine yakışmayan çok basit goller yediklerini söyledi.



Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk 25 dakikasında kalelerinde 3 gol gördüklerini ve bu skoru da çevirmekte zorlandıklarını belirtti.



İkinci yarıya yaptıkları taktik ve oyuncu değişiklikleriyle başladıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Bu maçta en çok üzüldüğüm konu, yediğimiz goller oldu. Bizim defansımıza yakışmayacak goller yedik. Bugüne kadar böyle bir şey yaşamamıştık. Kayseri takımına bir güven geldi ve taraftarıyla havaya girdi. İlk yarı bittikten sonra hem oyuncu değişikliği hem de taktik değişiklikler yaptık. İkinci yarı bambaşka bir şekilde oynadık. İlk 25 dakika bize yakışmayan bir futbol oynadık ve bize yakışmayan goller yedik. Kesinlikle bu maçtan ders çıkarmak gerekiyor. Bu maç bizim için çok önemliydi, kazansaydık daha üst sıralarda yer alacaktık. Bireysel hatalar yaptık."





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