Rıza Çalımbay: 'Biz bu sene çok mağdur olduk'

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Gaziantep FK ile oynayacakları karşılaşmadan en iyi sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.Çalımbay, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının, bundan sonra maçların kolay olmayacağını gösterdiğini belirtti.Hiçbir maça kolay olarak bakmadıklarını dile getiren Çalımbay, Çaykur Rizespor karşılaşmasının biraz değişik bir maç olduğunu ifade etti.Çalımbay, karşılaşmada ofsayt gerekçesiyle gollerinin iptal edildiğini belirterek, "" dedi.Faal hakemlerin VAR'ın başına geçmemesi gerektiğini savunan Çalımbay, şunları kaydetti:Ligde kalan haftalarda kritik maçlar oynayacaklarını vurgulayan Çalımbay,ifadelerini kullandı.Takımda sakat ve cezalı futbolcuların antrenmanlara katılacağını söyleyen Çalımbay, daha alternatifli bir kadroyla Gaziantep'e gideceklerini belirtti.Arouna Kone'nin sakatlanmasının dezavantaj olduğunu aktaran Çalımbay, golcü oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceğini ifade etti.Çalımbay, Gaziantep FK maçından en iyi şekilde dönmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile çeyrek final oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, maç tarihinin ligin de dikkate alınarak iyi ayarlanması gerektiğine dikkati çekti.Transfer çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:."Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı. Antrenman top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.İdmana sakatlığı nedeniyle Arouna Kone, hastalığı bulunan Ziya Erdal ve Aaron Appindangoye ile izinli Erdoğan Yeşilyurt katılmadı.