Rıza Çalımbay: 'Bir forvet ve orta saha alıp, transferi kapatacağız'

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, orta saha ve forvet transferleriyle kadro yapılanmasını tamamlayacaklarını söyledi.



Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir sezona girdiklerini aktarırken, ilk defa 21 takımla lig oynanacağını hatırlattı.



Takımların buna göre çalıştırılması ve konsantre edilmesi gerektiğini dile getiren Çalımbay, "Maalesef bu kadar yoğunluk arasında sıkıntı yaşayacağız. Bence çok takımlı bir lig oldu. Hiçbirimiz böyle bir şeyi beklemiyorduk ama buna da mecburen ayak uydurmak zorunda kalacağız. Onun için de her türlü tedbirimizi almak zorundayız." diye konuştu.



- "Tek amacımız, maçımızı iyi bir şekilde bitirmek"



The Land of Legends Cup turnuvasının hazırlık dönemi açısından kendileri için mükemmel olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:



"Yeni gelen arkadaşlarımızı bir nebze oynattık. Eski arkadaşlarımızın maç temposu kazanmaları açısından da çok güzel oldu. Biz zaten o maçlarda skora fazla bakmadık. Önemli olan o hızlı maç temposunu kazanmaktı. Bizim için önemli olan lige ilk başlayacağımız Alanyaspor maçı. Şu anda da tüm hazırlıklarımız Alanyaspor maçıyla ilgili. Tabii ki ilk maçlar çok zor olur. Ne Alanyaspor bizi ne de biz Alanyaspor'u tam olarak tanıyoruz. Yepyeni bir kadroları var. Taraftarsız olduğu için saha avantajını da kullanamıyorsun. Bu bütün takımlar için geçerli. Tek amacımız maçımızı iyi bir şekilde bitirmek. Takımıma inanıyorum."



- "Kuvvetli takımlarla oynayacağız"



Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğini anımsatarak, iyi şeyler yapmak istediklerini söyledi.



Direkt grup aşamasına katılmalarının büyük avantaj olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Oraya çok kuvvetli takımlar gelecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar gelecek. Kuvvetli takımlarla oynayacağınız ve bunun da farkındayız. Şu anda alternatifli bir kadromuz var. Beni tek korkutan, geçen sezon yaşadığımız sıkıntı olan kadro darlığı ve sakatlık. İnşallah bunlar da olmazsa her şey istediğimiz şekilde gidebilir. Ancak kapasitemizin çok üstüne çıkmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "Forvet ve orta saha oyuncusu alacağız"



Çalımbay, transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, "Transferlerimiz var. Bir forvet ve orta saha oyuncusu alıp, transferi kapatacağız. Şu andaki tek düşüncemiz o iki arkadaşımızı bir an önce kadromuza katmak. Onun dışında zaten transfer yapmayacağız." yanıtını verdi.



Oyuncuların isimlerinin belli olduğunu söyleyen Çalımbay, bu transferleri kısa sürede gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Çalımbay, Fenerbahçe ile yolları ayrılan Alper Potuk'un isminin Sivasspor ile anılması hakkında, "Şimdi herkesin ismi geçiyor ama ortada bir şey yok. Konuşulan isimler var. Birinden biri mutlaka olacak. Tabii ki biz de söylüyoruz ama yönetimimizle paylaşarak bunları yapıyoruz. Takıma yararlı olacak arkadaşlarımızı almaya çalışıyoruz. İnşallah faydasını göreceğiz. İsimler var ama 'Net, bitti.' dediğimiz isim yok." ifadelerini kullandı.



Kırmızı-beyazlı ekipte Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fatih Aksoy ve Fernando'nun takımdan ayrıldığını anımsatan Çalımbay, "Hepsine başarılar diliyorum. Giden oyuncularımızın yerini doldurmak için transfer yaptık. Aldığımız oyuncular inşallah onları aratmayacak. Geçen sene çok iyi başarılar yakaladık. Bu başarıda 4 arkadaşımızın çok büyük payı vardı, o inkar edilemez. Onların yerini iyi bir şekilde doldurmak için şu anda uğraşıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.