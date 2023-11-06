Rıza Çalımbay: ''Beşiktaş'ın her zaman hedefi vardır''

Rıza Çalımbay, A Spor canlı yayınında Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: ''Beşiktaş'ın her zaman hedefi vardır''
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06 Kasım 2023 22:23
Son güncelleme 06 Kasım 2023 22:26
Son olarak Sivasspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, A Spor canlı yayınında Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Rıza Çalımbay, "Şu anda Beşiktaş'ta sıkıntılı durumlar var. Bu da atlatılmayacak gibi bir şey değil. Birlik beraberlik içinde olmak gerekiyor. Bu zor günlerde, sıkıntılar üst üste gelince problemler büyüyor.'' dedi.

Beşiktaş'ın hedefsiz kalmayacağını söyleyen Çalımbay, ''Son maça baktığınızda, kaybedilmemesi gereken bir maçtı. O maçı kaybedince moraller biraz daha bozuluyor. Ama her zaman Beşiktaş'ın hedefi vardır. Şu anda bana göre, ligde, Avrupa'da, Türkiye Kupası'nda hedefi var. Ama böyle devam ederse, küsmeler falan, biraz daha sıkıntılar olabilir." şeklinde konuştu.

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